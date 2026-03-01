Javier Reyes hace historia para Colombia: ¡primera victoria en UFC!

El pelador tuvo su estreno en la compañía más prestigiosa de las artes marciales mixtas frente al brasileño Douglas Silva de Andrade.

Javier Reyes celebra su primer triunfo en UFC. – @UFCEspanol.

Este es un momento para guardar entre las colecciones de éxito del deporte colombiano. Javier Blair Reyes se ha convertido en el primer luchador cafetero en ganar una pelea de evento en Ultimate Fighter Championship (UFC), la compañía de artes marciales mixtas más prestigiosa del planeta. Este sábado era su estreno en ese contexto de élite.

El combate frente al brasileño Douglas Silva de Andrade se programó como el cuarto dentro de las primeras peleas preliminares del evento realizado en la Arena Ciudad de México, que tendría como momento estelar el choque entre el mexicano Brandon Moreno y el inglés Lone’er Kavanagh. Fue una noche llena de emociones y gestos técnicos.

El combate entre el colombiano y el brasileño fue el cuarto en el orden del día. Llevando la bandera tricolor, Reyes salió con decisión de hacer una buena presentación en el octágono y la garantía de un encuentro limpio estaba por cuenta del árbitro Herb Dean. Sonó la campana y 30 segundos de estudio fueron suficientes.

Los peleadores empezaron con los intercambios, pero Silva de Andrade sacó un gancho de izquierda que hizo tambalear al bogotano y le provocó un corte pequeño en el pómulo derecho. Ciertamente, fue un milagro que la pelea no se acabara ahí, pues el afectado terminó con la rodilla hincada y retrocediendo ante la andanada de golpes mientras, otra vez, se acomodaba el cabello por cuenta de tenerlo largo y decidir no hacerse trenzas.

Fue una reacción magnífica la de Reyes. Salió al frente para buscar el daño en el rostro del oponente y los consiguió. Sin embargo, sus mejores virtudes estuvieron en la lona. Dominó con fortaleza en el ground and pound, aprovechando cerca de un minuto de golpes críticos sobre la cabeza de su oponente. Inexplicablemente, Dean no paraba la pelea ante tal paliza y solamente fue a un segundo de que sonara la campana para acabar el primer asalto que el árbitro intervino.

Fue entonces victoria por nocaut técnico y el deportista cafetero no se cambiaba por nadie. La sonrisa en su rostro mientras buscaba nuevamente su bandera para la celebración, denotaba la felicidad que sentía por tan histórico momento. De hecho, lo primero que gritó tras ganar y mientras alzaba los brazos fue el nombre de su país.

En la entrevista sobre la lona al término del combate, Reyes agradeció a todos su equipo por la preparación que le brindaron durante estos meses y envió un mensaje para Colombia: “Esta victoria no es solamente mía, sino de todo el país. Quiero demostrar que, si yo pude, todos ustedes también pueden. Prometo que este colombiano va a hacer historia“.

