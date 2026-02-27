Brandon Moreno supera la báscula previo a UFC México 2026

Con 125.5 libras, el peleador mexicano queda dentro del límite de tolerancia de una libra sobre el peso al no ser un combate de campeonato

En menos de una hora todos los participantes de la función UFC México, que se desarrollará este sábado en la capital mexicana, se presentaron y dieron el peso correcto durante la ceremonia de pesaje realizada en el hotel sede del evento.

El duelo estelar quedó asegurado desde muy temprano, ya que el primero en subir a la báscula fue Lone’er Kavanagh quien marcó 125 libras, seguido del mexicano Brandon Moreno quien dio 125.5 libras, por encima del límite estricto del peso mosca, pero dentro de la tolerancia de una libra al no ser una pelea de campeonato.

A partir de ahí uno a uno fueron pasando todos los participantes de la función. Ninguno pasó mayor apuro a excepción de José “Chicho” Medina, quien requirió del biombo para dar el límite del peso medio en 186 libras.

La última en pesarse fue la debutante mexicana, Regina Tarín quien subió en las 130 libras pactadas para su duelo que tomó con tres días de antelación.

Dos careos subidos de tono

Tras la ceremonia de pesaje del viernes, se realizaron los tradicionales careos y hubo varios bastante ‘civilizados’, dándose la mano y sin mayor exabrupto, pero hubo dos que subieron la temperatura.

Ailín Pérez mostró la bandera de Argentina y una banda con los colores de México para el careo ante Macy Chiasson, quien dio varios pasos más allá del centro y trató de sacar a lucir su ventaja de altura, por lo que tuvieron que ser separadas en varias ocasiones.

El careo previo al combate entre Ryan Gandra y José Daniel Medina también subió de temperatura cuando el boliviano amagó hacer disparos con las manos, se quitó el sombrero y se plantó frente al rostro del brasileño, quien no se movió un ápice, por lo que tuvieron que ser separados los peleadores.

Pesajes para UFC México 2026

Estos fueron los resultados de los pesajes previo al evento de la UFC en México de este sábado:

Brandon Moreno (125.5 libras) vs Lone’er Kavanagh (125 libras) | Peso mosca (límite 125 lb)

Marlon “Chito” Vera (136 libras) vs David Martínez (135 libras) | Peso gallo (límite 135 lb)

Daniel Zellhuber (155 libras) vs King Green (155 libras) | Peso ligero (límite 155 lb)

Édgar Cháirez (125 libras) vs Felipe Bunes (125 libras) | Peso mosca (límite 125 lb)

Imanol Rodríguez (125 libras) vs Kevin Borjas (126 libras) | Peso mosca (límite 125 lb)

Santiago Luna (136 libras) vs Angel Pacheco (135 libras) | Peso gallo (límite 135 lb)

Ryan Gandra (185 libras) vs José Daniel Medina (186 libras) | Peso mediano (límite 185 lb)

Ailín Pérez (136 libras) vs Macy Chiasson (135 libras) | Peso gallo femenino (límite 135 lb)

Cristian Quiñonez (136 libras) vs Kris Moutinho (136 libras) | Peso gallo (límite 135 lb)

Douglas Silva de Andrade (146 libras) vs Javier Reyes (145.5 libras) | Peso pluma (límite 145 lb)

Regina Tarín (130 libras) vs Ernesta Kareckaitė (129.5 libras) | Peso pactado (130 lb)

Erik Silva (146 libras) vs Francis Marshall (145 libras) | Peso pluma (límite 145 lb)

Damian Pinas (186 libras) vs Wesley Schultz (186 libras) | Peso mediano (límite 185 lb)

¿Cuándo es UFC México 2026 y a qué hora empieza?

Será el octavo evento de la promoción en la CDMX y primero desde que Brandon Moreno fue la pelea estelar contra Steve Erceg el 29 de marzo del 2025. La cartelera de este sábado está conformada por 13 contiendas, en ocho de ellas hay mexicanos: Brandon Moreno, Daniel Martínez, Daniel Zellhuber, Edgar Chairez, Santiago Luna, Imanol Rodríguez, Cristian Quiñonez y Regina Tarín.

Además de los mexicanos, otros países latinoamericanos tienen presencia como el colombiano Javier Reyes, el venezolano Erik Silva, el colombiano José Medina el ecuatoriano Marlon Vera y la argentina Ailín Pérez.

A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá pesaje ceremonial en la Arena Ciudad de México. La función de UFC Fight Night 268 arrancará el sábado a las 16:00 horas en la Arena CDMX, con la cartelera preliminar.

La cartelera estelar comenzará a las 19:00 horas de la CDMX, incluyendo el combate de Brandon Moreno. Este evento y todos los de la UFC se pueden ver este año en Paramount+, además de seguir las acciones minuto a minuto por Claro Sports.

