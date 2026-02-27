Tomás Ángel, el 9 que busca América de Cali

El atacante viene de jugar con el San Diego FC de los Estados Unidos. Allí permaneció 1 año.

Tomas Ángel llegaría al América De Cali / Vizzor Image.

América de Cali ya palpita lo que será el duelo de Copa Sudamericana por la fase 1 previa, en la que se verá las caras con Atlético Bucaramanga a partido único en el Estadio Pascual Guerrero el jueves 5 de febrero. Sin embargo tendrá que visitar a Alianza en Valledupar este sábado 28 por la fecha 9 de la Liga BetPlay.

Como una verdadera ‘bomba’ se podría considerar una noticia que es tendencia en estos momentos en el fútbol colombiano. La dirigencia liderada por Marcela Gómez, tendría todo acordado para sumar al delantero colombiano Tomás Ángel. Periodistas que siguen de cerca la actualidad del cuadro ‘Escarlata’ aseguran que el jugador ya se encuentra en Cali ultimando los detalles de su vinculación.

Desde hace un par de semanas Tulio Gómez aseguraba a medios de comunicación que para el cierre del libro de pases del América de Cali, hacía falta la llegada de un 9 de jerarquía, que les permitiera competir en la Copa Sudamericana. Pues bien, el ex-Atlético Nacional apareció en el radar para suplir esta necesidad.

El atacante zurdo de 23 años viene de jugar en el San Diego FC, en el 2025 alcanzó a jugar 22 partidos, marcó 3 goles, convirtió 2 asistencias, vio la tarjeta amarilla en 1 oportunidad y sumó un total de 713 minutos en el fútbol de los Estados Unidos y Norteamérica.

Todo parece indicar que Tomás Ángel y América de Cali ya tienen principio de acuerdo, se practicó los exámenes médicos y todo está encaminado para que el delantero regrese al Fútbol Profesional Colombiano. El goleador jugó del 2021 al 2023 con Atlético Nacional, allí hizo su debut profesional y llega como una promesa para el ataque del ‘Escarlata’.

