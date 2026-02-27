Juan Villoro sobre el Mundial 2026: “Parece una conspiración contra el fútbol”

El escritor mexicano cuestiona el formato del Mundial 2026, recuerda su infancia futbolera y analiza con realismo al Tri de Javier Aguirre

En el marco de la feria Goles de Cabeza en Monterrey, Juan Villoro conversó en exclusiva con Claro Sports junto a Félix Fernández sobre el Mundial 2026, la memoria futbolera y el presente de la selección mexicana. El escritor, una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea en México, abordó el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá desde una mirada crítica, pero también atravesada por la emoción del aficionado que nunca deja de ser niño.

La charla transitó entre la estructura del próximo Mundial, los recuerdos imborrables de su infancia en los años setenta y una evaluación sobria del actual equipo nacional bajo el mando de Javier Aguirre. Villoro combinó nostalgia y escepticismo, dejando claro que el fútbol, pese a sus excesos comerciales, sigue siendo territorio de imaginación y memoria.

En relación con el formato del Mundial 2026 y la expansión del calendario, Villoro señaló que la magnitud logística del torneo podría atentar contra la esencia deportiva. Con sedes repartidas en tres países y largas distancias entre ciudades, advirtió que el desgaste físico será un factor determinante para las selecciones.

“La copa parece una conspiración contra el fútbol porque son demasiados partidos, demasiadas distancias, cambios de clima. España juega en Atlanta, luego tiene que ir a jugar a Guadalajara. Los equipos van a llegar muy desgastados. Es es un poco absurdo, pero todo parece estar pensado para el mayor comercio, el mayor negocio, pero el fútbol es muy extraño. Porque a veces los mundiales que parecen conspirar contra las posibilidades de que eso tenga éxito y resultan buenos”.

Al evocar la etapa que más marcó su relación con el fútbol, Villoro apuntó a la década de los setenta como un periodo fundacional en su pasión por el deporte. La adolescencia, el Mundial de México y el Brasil de Pelé quedaron asociados a un tiempo de descubrimiento personal y entusiasmo que, con el paso de los años, se transformó en una mirada más realista.

“La década de los 70s para mí fue importantísima porque era la década de mi adolescencia, de las grandes ilusiones. Te enamoras por primera vez y entonces te acuerdas que estabas enamorado por primera vez durante el Mundial de México. Tenías 14 años y confiabas en que México pudiera trascender y hacer cosas extraordinarias. Luego te vuelves más escéptico, más realista. Fue el la época del Brasil de Pelé, del famoso jogo bonito, ese juego de conjunto que la verdad pues no se ha vuelto a ver de esa manera, con esa magia”.

Finalmente, al analizar el presente de la selección mexicana rumbo a 2026, Villoro adoptó una postura mesurada sobre el proyecto encabezado por Javier Aguirre. Reconoció el esfuerzo del cuerpo técnico y del plantel, pero también subrayó las limitaciones estructurales del fútbol nacional en comparación con otras potencias.

“La selección está haciendo el esfuerzo que puede hacer. La verdad creo que cualquier persona que sea aficionada al fútbol sabe que con el material humano que tenemos hoy en día, con las posibilidades que hay, pues se ha hecho un esfuerzo muy sensato. Yo creo que Javier Aguirre en ese sentido, en su tercera versión como director de la selección nacional es un poco eh casuística porque si se hubiera podido quedar en España se hubiera quedado ahí”.

