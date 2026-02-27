James Rodríguez en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Minnesota United vs Cincinnati

El ’10’ podría hacer su debut este sábado si así lo requiere Cameron Knowles.

Minnesota United vs Cincinnati, dónde ver | Claro Sports

Continúa la actividad de la Major League Soccer. Los equipos van calentando motores para el desarrollo de una extensa temporada, y sin duda, desde Colombia hay alta expectativa por James Rodríguez. El Minnesota United espera por tenerlo en un óptimo nivel para que ejerza su debut en el balompié nacional.

El segundo examen será el Cincinnati. En el TQL Stadium, seguramente a reventar, la localía espera por su primera victoria de la temporada. Esto es lo que usted debe saber rumbo al duelo válido por la fecha 2 de la temporada regular de la MLS.

Minnesota United vs FC Cincinnati: fecha, hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez en la MLS 2026

El segundo sorbo de la MLS para ambos, tanto el Minnesota como Cincinnati, se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a partir de las 15:30 (hora local y de México), así como las 16:30 (hora de Colombia y la zona este) y las 18:30 de Argentina. Para ver el duelo, estará disponible únicamente por la señal streaming de Apple TV con el MLS Season Pass.

James Rodríguez en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan Minnesota United y Cincinnati?

La localía llega de debutar con un empate. James Rodríguez, quien recientemente obtuvo su visa de trabajo (para ser más exactos la semana pasada), aún no ha tenido su flamante debut en el torneo norteamericano. El creativo no estuvo convocado en la paridad 2-2 frente al Austin FC, el primer ‘round’ para la escuadra dirigida por Cameron Knowles.

Del otro lado, la escuadra del Cincinnati, donde está Pat Noonan al servicio del club, ha tenido un arranque más que soñado. Debutó con victoria 2-0 frente al Atlanta United y no solo fue eso. Entre semana, por la primera ronda de la Copa de Campeones, ajustició con un global de 13-0 a la Universidad O&M de República Dominicana.

MLS 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Según la plataforma de Caliente.mx, el Minnesota se perfila como el favorito a llevarse el resultado victorioso. Su victoria paga un momio de +110, mientras que la igualdad paga +265. Del otro lado, un mazazo del Cincinnati lleva un valor de +220.

Te puede interesar: