Mundial 2026: FIFA realizará visitas a México para supervisar seguridad y movilidad

La Copa del Mundo de Fútbol que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Los eventos ocurridos en el estado de Jalisco el fin de semana pasado que incluyeron hechos de violencia en esa y otras entidades de la República Mexicana, pusieron en alerta a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) debido a que nuestro país, se encuentra en la recta final de los preparativos rumbo al Mundial 2026 que México organizará en conjunto con Canadá y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio, próximos.

Ante esta situación la presidenta Claudia Sheinbaum, informó sobre la conversación que sostuvo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien le informó que el organismo que encabeza supervisará muy de cerca el tema de seguridad y otros más, como la movilidad en las ciudades sede.

“Ayer hablamos por teléfono alrededor de las seis de la tarde y me aseguró la realización del Mundial en nuestro país y acordamos un equipo de la FIFA va a venir de todas maneras para revisar varios temas, por supuesto seguridad y también pidió que viéramos el tema del tráfico en las tres ciudades para la movilización de los que irán a los estadios”.

“Le agradecemos mucho, desde el principio tuvo confianza en el país y ahora con más razón, entonces va a ser un muy buen Mundial, tenemos la certeza de que se va llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros de que en México se les va a recibir con los brazos abiertos y a todos los turistas del mundo que vienen a México pueden tener la certeza que llegan a un lugar seguro, tranquilo y que van a pasar el mejor momento de su vida”, agregó la presidenta, al tiempo que reiteró su agradecimiento al dirigente de FIFA.

Cabe destacar que previo a esto, el propio Infantino mandó un mensaje dirigido especialmente a México, que será sede por tercera ocasión de la máxima competencia del fútbol internacional luego de organizar las ediciones de 1970 y 1986.

“Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí, en la que será la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva y la mejor de la historia”, dijo en su mensaje.

Por su parte Gabriela Cuevas, representante de la FIFA en México, destacó el trabajo en equipo que han hecho tanto autoridades como el propio organismo que representa para contar con todas las garantías que requiere el torneo.

“Hoy demostramos que la comunicación, el diálogo, el trabajo en equipo prevalecen y aquí están los resultados pero además demostramos que la presidencia tiene razón, cuando se combate la delincuencia con honestidad, con inteligencia con el apoyo en este caso de la Guardia Nacional ahí están los resultados. Hoy Jalisco es mucho más seguro que hace unos días”, dijo.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en México?

La selección mexicana de fútbol y el representativo de Sudáfrica disputarán el partido inaugural del Mundial 2026, el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, se convertirá en el primer recinto en contar con tres inauguraciones mundialistas. En tanto, Guadalajara y Monterrey recibirán cuatro partidos cada una además de duelos de repechaje.

Ciudad de México

México vs Sudáfrica | Jueves 11 de junio | 15:00 horas (Grupo A)

Uzbekistán vs Colombia | Miércoles 17 de junio | 22:00 horas (Grupo K)

México vs Repechaje 4 UEFA (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte) | Miércoles 24 de junio | 21:00 horas (Grupo A)

1º Grupo A vs 3º Grupo C/E/F/H/I | Martes 30 de junio | 21:00 horas (Dieciseisavos de final)

Ganador partido 79 vs Ganador partido 80 | Domingo 5 de julio | 20:00 horas (Octavos de final)

Guadalajara:

Corea del Sur vs Ganador de la Ruta D de la UEFA | Jueves 11 de junio | 22:00 horas (Grupo A)

México vs Corea del Sur | Jueves 18 de junio | 21:00 horas (Grupo A)

Colombia vs FIFA PO1 (DR Congo, Nueva Caledonia y Jamaica) | Martes 23 de junio | 22:00 horas (Grupo K)

Uruguay vs España | Viernes 26 de junio | 22:00 horas (Grupo H)

Monterrey:

