¡La Copa del Mundo llega a México! Estas son las ciudades que recorrerá

El tour comenzará en Guadalajara a partir de este 28 de febrero y terminará su recorrido en el mes de junio en la Ciudad de México

El tan esperado trofeo de la Copa del Mundo llegó este jueves a tierras aztecas, marcando el inicio de su gira por nuestro país, como parte del FIFA World Cup Trophy Tour. Este evento, que se realiza previo al Mundial 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, permite que los aficionados vivan de cerca la emoción del fútbol mundial, a solo unos meses del inicio de la justa. La Copa, que será el objeto de deseo de todos los equipos que lucharán por la gloria mundial, ya comenzó a recorrer el país, despertando la emoción de los seguidores del balompié.

Guadalajara será la primera ciudad en recibir el trofeo, a partir del sábado 28 de febrero. La Perla Tapatía, una de las sedes que albergará partidos durante el Mundial 2026, ha sido elegida para dar inicio a esta gira, que permitirá a los fanáticos tener la oportunidad de ver el trofeo de cerca. Este será solo el primer punto en el recorrido que llevará la Copa a diferentes ciudades del país, acercando el sueño mundialista a los mexicanos.

La visita del trofeo forma parte del FIFA World Cup Trophy Tour, un evento internacional que permitirá que el emblemático trofeo recorra 30 países y 75 destinos antes del inicio del torneo. Con la proximidad del Mundial, que se celebrará simultáneamente en México, Estados Unidos y Canadá, la gira busca aumentar la euforia por el torneo y fomentar la participación de los aficionados de todo el mundo. México, como uno de los anfitriones, es una de las primeras paradas del tour, que pretende reunir a millones de personas con el mismo sueño: ver a su selección levantando el trofeo en la cancha.

El Mundial 2026 ya se vive en tierras aztecas | Reuters

Después de su estancia en Guadalajara, el trofeo continuará su recorrido por el país en el mes de marzo, visitando distintas ciudades de México, donde los fanáticos podrán tomarse fotos con el objeto más codiciado del fútbol. Las siguientes ciudades en recibir la Copa son León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla y Mérida, hasta llegar a la Ciudad de México, donde se exhibirá del 5 al 8 de junio, justo antes del inicio del torneo. Con esto, el evento sigue siendo una excelente oportunidad para que los mexicanos se conecten con la grandeza del fútbol mundial y se preparen para el torneo.

Guadalajara | Del 28 de febrero al 2 de marzo

León | 4 y 5 de marzo

Veracruz | 6 y 7 de marzo

Chihuahua | 9 y 10 de marzo

Querétaro | 11 y 12 de marzo

Monterrey | 14 al 16 de marzo

Puebla | 18 y 19 de marzo

Mérida | 21 y 22 de marzo

Ciudad de México | Del 5 al 8 de junio

Además de las ciudades mexicanas, el trofeo visitó otras partes del mundo, incluyendo los países anfitriones del torneo (México, Estados Unidos y Canadá), así como futuras sedes de la Copa del Mundo y la Copa Mundial Femenil. El tour comenzó en Riad, Arabia Saudita, a principios de 2026, y siguió su marcha a través de varios países, como Marruecos, Portugal, España, Arabia Saudita y Brasil, entre otros. Esta gira internacional es un recordatorio de la magnitud que tiene el fútbol y la Copa del Mundo a nivel global.

A lo largo de los próximos meses, los aficionados tendrán la oportunidad de ver el trofeo y sumarse a la celebración de lo que se espera sea un torneo histórico. Con una edición del Mundial que promete ser inolvidable, el FIFA World Cup Trophy Tour es solo el comienzo de una serie de eventos que acercarán a los seguidores con el sueño de ver a su selección levantar el trofeo.

El acceso al trofeo y las actividades relacionadas con su exhibición son parte de un esfuerzo por involucrar a más personas en la cultura futbolística, mostrando a cada uno de los países participantes la importancia de la Copa del Mundo y el impacto que tiene sobre los países, las ciudades y sus ciudadanos.

