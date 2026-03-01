Hinchas del América de Cali protagonizan actos violentos en Valledupar

Los hinchas de América de Cali quedaron en el ojo del huracán por los actos violentos en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

La violencia sigue estando presente en el Fútbol Profesional Colombiano. En una semana donde ya se habían tenido problemas con los hinchas de Atlético Nacional en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. En esta oportunidad, el protagonista fue América de Cali y sus aficionados en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

Previo al duelo en el ciudad de Valledupar, donde se vio una muy buena entrada de hinchas del conjunto rojo del Valle del Cauca. Se registraron actos violentos en la tribuna ‘escarlata’. Dos hombres fueron gravemente golpeados por hinchas del América de Cali.

Esto no impidió el desarrollo del partido y los dirigidos por David González ganaron, gustaron y golearon por tres tantos a cero a Alianza. No obstante, es una voz de alerta para la seguridad en Colombia. Pues, no es gratuito que la violencia se haga presente en dos partidos distintos en la misma semana.

Para nadie es un secreto que en la temporadas pasadas no había una buena sintonía entre el equipo, sus dirigentes y la hinchada del América de Cali. De hecho, fueron muy pocas veces en las que la hinchada roja de Cali colmó por completo el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Vale la pena recordar que, los ‘escarlatas’ enfrentaron varios partidos con el estadio y tribunas sancionadas desde los desmanes de sus hinchas en la final de la Copa BetPlay 2025 ante Atlético Nacional. Ahora bien, esta temporada se ha evidenciado una situación muy distinta con sus aficionados.

Así las cosas, será cuestión de tiempo para ver si los entes administrativos y organizadores del Fútbol Profesional Colombiano toman cartas en el asunto y se presenta alguna sanción. Haciendo claramente la salvedad que los actos violentos tuvieron lugar en una ciudad diferente a la capital del Valle del Cauca y una plaza distinta al Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

