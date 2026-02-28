Oficial: Fernando Batista es el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica

Llega en reemplazo de Miguel “Piojo” Herrera. Conoce los detalles del nuevo ciclo de La Sele.

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó de manera oficial la llegada de Fernando “Bocha” Batista como nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica. Con su nombramiento, La Sele abre un nuevo ciclo que apunta directamente al proceso rumbo al Mundial 2030, en una etapa que la dirigencia ha definido como estructural y de largo plazo.

Batista, de 55 años, es un entrenador argentino con amplio recorrido en selecciones nacionales. Dirigió las categorías Sub-20 y Sub-23 de Argentina, logrando la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y posteriormente asumió la selección mayor de Venezuela, a la que condujo durante la eliminatoria sudamericana y en una destacada participación en la Copa América 2024. Su perfil terminó imponiéndose tras un proceso interno en el Comité Ejecutivo, que buscaba experiencia en procesos formativos y manejo de ciclos largos.

Un técnico de estructura y procesos

La elección no fue casual. En la FCRF priorizaron un entrenador acostumbrado a trabajar bajo dinámicas federativas, con planificación estratégica y conocimiento de ventanas FIFA. Más que un técnico de resultados inmediatos en clubes, Batista es considerado un gestor de grupos y formador de talento, algo que la dirigencia valoró especialmente tras la etapa anterior.

Su trayectoria como futbolista también respalda su recorrido. Nacido en Buenos Aires, surgió de las divisiones menores de Argentinos Juniors y fue campeón de la Primera División argentina con San Lorenzo en 1995. Además, integró la Selección Argentina Sub-20 y pasó por clubes como Godoy Cruz y All Boys. Esa experiencia competitiva se complementa con su consolidación como entrenador en el ámbito de selecciones.

Un nuevo ciclo rumbo al 2030

El nuevo técnico asumirá en un contexto exigente. Costa Rica atraviesa una etapa de transición y necesita estabilidad, identidad y resultados progresivos que le permitan recuperar protagonismo regional en Concacaf. En el corto plazo, Batista deberá planificar amistosos internacionales y comenzar a definir el grupo base que sostendrá el proceso.

En el mediano y largo plazo, el reto es mayor: reconstruir competitividad y proyectar a La Sele hacia un ciclo sólido que tenga como horizonte el Mundial 2030. El mensaje institucional es claro: no se trata de apagar un incendio puntual, sino de construir una nueva era. Con la salida del proceso anterior de Miguel Piojo Herrera, Costa Rica inicia oficialmente una etapa distinta, ahora bajo la conducción del Bocha Batista.

