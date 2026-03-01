Puntarenas vs Alajuelense en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Los de Machillo Ramírez quieren regresar a la victoria en el torneo.

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Puntarenas vs Alajuelense por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promerica!!! Aquí podrás seguir en vivo el resultado, las alineaciones confirmadas, los goles, cambios, tarjetas y todas las incidencias más importantes desde el Estadio Miguel “Lito” Pérez, en un duelo que puede mover la tabla en la parte alta.

Puntarenas llega en un gran momento tras encadenar tres victorias consecutivas y meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos, mientras que Alajuelense atraviesa una racha complicada y necesita reaccionar luego de varios partidos sin ganar, incluido el golpe sufrido en el Clásico ante Saprissa. Con objetivos distintos pero la misma urgencia de sumar, el choque promete intensidad y emociones hasta el último minuto.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Puntarenas vs Alajuelense hoy sábado 28 de febrero de 2026?

El encuentro entre Puntarenas y Liga Deportiva Alajuelense está programado para el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Lito Pérez. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Puntarenas vs Alajuelense para la jornada 9, al momento

Puntarenas no cuenta con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica mientras que Liga Deportiva Alajuelense no podrá contar con Aarón Salazar, expulsado en el clásico ante Saprissa. Se estima que César Alpizar y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Antecedentes del Puntarenas vs Alajuelense y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Puntarenas y Alajuelense:

26 de septiembre de 2025 | Alajuelense 2-2 Puntarenas | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 16 de agosto de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 14 de mayo de 2025 | Alajuelense 1-0 Puntarenas | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 11 de mayo de 2025 | Puntarenas 0-0 Alajuelense | Semifinales Torneo Clausura 2025

| Semifinales Torneo Clausura 2025 27 de abril de 2025 | Puntarenas 0-2 Alajuelense | Torneo Clausura 2025

