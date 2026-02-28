¿Forzó su regreso? Luis Romo recae de su lesión y es sustituido en el Toluca vs Chivas

El mediocampista se resintió de su desgarro en el muslo tras solo 39 minutos, lo que enciende las alarmas en el Rebaño Sagrado y por un posible llamado al Mundial

Romo sale lesionado en el ptimer tiempo | Imago7

En el duelo de la jornada 8 del Clausura 2026 entre Chivas Guadalajara y Toluca, en el Estadio Nemesio Díez, se vivió un episodio preocupante para el Rebaño Sagrado. Luis Romo, capitán y pilar indiscutible del equipo de Gabriel Milito, regresó a la actividad tras una lesión muscular que lo había marginado varias semanas. Sin embargo, su participación fue efímera: apenas 39 minutos en cancha antes de resintirse en la misma zona del muslo derecho, lo que obligó a su sustitución inmediata.

La lesión inicial ocurrió en el partido ante Mazatlán, donde Romo sufrió un desgarro de segundo grado en la parte posterior del muslo. Los reportes médicos indicaron un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis semanas, período durante el cual se perdió duelos trascendentales como el Clásico Nacional contra América y el enfrentamiento con Cruz Azul. A pesar de este diagnóstico, el cuerpo técnico optó por acelerar su retorno, incluyéndolo en la convocatoria y alineándolo como titular ante Toluca, en un intento por recuperar liderazgo en un momento clave del torneo.

En los primeros minutos del encuentro, Romo mostró señales positivas: intervenciones defensivas firmes y buena salida de balón. Parecía que el mediocampista estaba recuperando su mejor versión. No obstante, tras un esfuerzo intenso, particularmente después de un remate de Paulinho, sintió molestias agudas en el muslo y cayó al suelo pidiendo atención. Las asistencias médicas confirmaron que no podía continuar, y en el minuto 39 abandonó el campo con evidentes dificultades para caminar, reemplazado por Brian Gutiérrez.

Este regreso prematuro dejó claro que el partido presentaba una intensidad demasiado alta para un jugador que aún no estaba al 100%. La recaída en la misma zona afectada genera preocupación no solo por el impacto inmediato en Chivas, que pierde a su capitán en una fase decisiva de la liga, sino también por las posibles complicaciones a largo plazo. Lesiones reincidentes como esta pueden extender la baja y afectar la continuidad física del jugador.

El golpe es especialmente duro para el mediocampo rojiblanco, donde Romo aporta versatilidad, liderazgo y solidez tanto en fase defensiva como en la construcción. Su ausencia obliga a Milito a reajustar el esquema en un torneo donde cada punto es vital para pelear posiciones altas. La afición rojiblanca expresó su inquietud en redes, viendo en Romo un baluarte esencial para aspirar a algo grande en el Clausura.

De cara al Mundial 2026, esta recaída enciende las alarmas en el entorno de la selección mexicana. Romo ha sido un elemento recurrente en las convocatorias recientes y se perfilaba como opción sólida en el mediocampo tricolor bajo la dirección de Javier Aguirre. La competencia en esa zona es feroz, con varios jugadores peleando por un lugar en la lista final para la Copa del Mundo que se disputará en casa. Cualquier prolongación en su recuperación podría restarle ritmo competitivo y visibilidad ante el técnico, complicando sus aspiraciones de estar presente en el certamen más importante del fútbol.

