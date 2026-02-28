Tabla de posiciones LaLiga de España 2026: ¿Quién es el líder en este momento?

Barcelona lidera LaLiga 2025-2026 con 64 puntos tras 26 jornadas; Real Madrid es segundo con 60 y un partido pendiente

La temporada 2025-2026 de LaLiga EA SPORTS está llegando a su tramo decisivo, con los principales favoritos luchando por el título y los puestos europeos, mientras que otros clubes pelean por evitar el descenso. La competencia entre Barcelona y Real Madrid sigue siendo el foco principal del campeonato español.

El FC Barcelona lidera actualmente la tabla de posiciones con 64 puntos tras 26 jornadas disputadas, consolidando su ventaja luego de una victoria contundente ante el Villarreal 4-1 en la jornada 26. Real Madrid sigue cerca, con 60 puntos y un partido menos, lo que le da margen para recortar distancias, y mantiene vivas sus aspiraciones de título a falta de 12 jornadas por jugar.

La pelea por las plazas europeas también está muy disputada, con equipos como Betis, Celta y Real Sociedad compitiendo por clasificarse a torneos continentales, mientras que en la parte baja de la tabla equipos como Levante y Mallorca luchan por no descender.

¿Cuántas jornadas restan de LaLiga española y cuántos puntos están en juego?

La temporada de LaLiga comprende 38 jornadas en total, por lo que, con 26 fechas disputadas para la mayoría de los equipos, restan 12 jornadas por jugarse y 36 puntos aún están en juego para cada club. En el caso del Real Madrid, que tiene un partido pendiente (25 jugados), podrían llegar a disputar 13 jornadas y optar a 39 puntos adicionales si ganan ese juego. Este tramo final del calendario será crucial para definir al campeón, los clasificados europeos y los clubes que permanecerán en Primera División al final de la temporada.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones de LaLiga de España hoy?

Esta es la clasificación actualizada tras la jornada 26 de LaLiga EA SPORTS 2025-26:

FC Barcelona | 64 Real Madrid | 60 Villarreal CF | 51 Atlético de Madrid | 48 Real Betis | 42 Celta de Vigo | 37 Espanyol | 35 Athletic Club | 35 CA Osasuna | 33 Real Sociedad | 32 Girona FC | 30 Sevilla FC | 29 Getafe | 29 Rayo Vallecano | 27 Deportivo Alavés | 27 Valencia CF | 26 Elche CF | 25 RCD Mallorca | 24 Levante UD | 21 Real Oviedo | 17

Barcelona y Real Madrid: ¿qué necesitan para ser el campeón de la temporada 2025-2026?

Barcelona tiene la ventaja y depende de sí mismo para alzarse con el título. Con 64 puntos y un calendario que aún ofrece partidas complicadas, su objetivo principal es mantener constancia y evitar tropiezos en las jornadas restantes para consolidar su posición en la cima de la tabla.

Real Madrid, aunque está segundo, tiene un partido pendiente y puede acercarse aún más al liderato si lo gana. Para seguir en la pelea por el título, el equipo merengue necesita encadenar victorias y presionar al Barça, que ahora lleva cuatro puntos de ventaja.

Además, los enfrentamientos directos entre ambos podrían definir la temporada si el campeonato llega igualado en puntos, ya que el criterio de desempate en LaLiga prioriza los enfrentamientos directos entre equipos empatados. Con solo 12 jornadas por jugar, cada partido es fundamental para las aspiraciones de los aspirantes al título y aquellos que buscan asegurar puestos europeos o evitar el descenso.

