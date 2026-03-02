México cae ante Estados Unidos en el clasificatorio rumbo al Mundial FIBA 2027

La selección no logró asegurar su pase a la última fase de la eliminatoria y deberá esperar hasta julio

La selección de Estados Unidos impuso condiciones de principio a fin y derrotó con autoridad 123-88 a México en duelo del Grupo A de la primera ronda de las Eliminatorias FIBA rumbo al Mundial 2027, en un partido disputado en el Frontwave Arena de Oceanside el 2 de marzo de 2026. El conjunto estadounidense tomó el control desde los primeros minutos y no volvió a mirar atrás, liderando durante más de 39 minutos en una exhibición ofensiva y colectiva.

El arranque fue determinante para el rumbo del encuentro, ya que tras la canasta inicial de México, el pívot James Wiseman igualó 2-2 con un gancho cuando restaban 9:33 del primer cuarto, encendiendo la ofensiva local. A partir de ahí, Estados Unidos firmó una racha que incluyó un triple de Dakota Mathias y cinco puntos consecutivos de David Roddy para colocar el marcador 12-2, estableciendo una diferencia de doble dígito que marcó el tono del partido desde temprano.

La efectividad fue clave en ese primer impulso, con el equipo estadounidense encestando cinco de sus primeros seis tiros de campo, incluidos dos triples, además de una espectacular clavada de Terry Taylor. México apenas consiguió un tiro de campo en ese lapso y su única ventaja del juego duró solo 23 segundos, mientras que Estados Unidos jamás cedió el mando y cerró con una diferencia final de 35 puntos.

El base Brandon Knight fue el cerebro de la ofensiva estadounidense con 18 puntos, nueve asistencias y cero pérdidas en casi 29 minutos de acción, liderando los ataques con criterio y ritmo. Jeremiah Robinson aportó 17 unidades, siete rebotes y cinco robos, además de un impresionante +26 en el plus/minus, mostrando energía en ambos costados de la cancha. Por su parte, David Roddy encabezó a su equipo con 20 puntos en menos de 24 minutos, mientras que Terry Taylor firmó un doble-doble de 14 tantos y 10 tableros.

Del lado mexicano, Paul Stoll fue el jugador más destacado con 25 puntos, con una asombrosa efectividad de 7 de 8 en tiros de campo y 6 de 7 en triples, siendo el máximo anotador del encuentro. El base encabezó la mejor reacción tricolor al inicio del tercer cuarto, cuando sumó 11 puntos en menos de dos minutos, liderando una racha que redujo la desventaja de 77-37 a 77-53.

Sin embargo, cada intento de reacción fue respondido con autoridad por Estados Unidos, que protagonizó la corrida más contundente del partido con un parcial de 16-0 entre el cierre del tercer periodo y el inicio del último cuarto. Ese tramo convirtió un 79-67 en un lapidario 95-67, sentencia definitiva en un duelo donde la profundidad del plantel estadounidense marcó la diferencia.

La mayor ventaja del encuentro fue de 42 puntos (74-32) con 9:41 por jugar en el tercer cuarto, reflejo de la superioridad mostrada por el equipo local. Estados Unidos lideró durante 39 minutos y 6 segundos, mientras que México solo estuvo al frente 23 segundos y el marcador permaneció empatado apenas 31 segundos, cifras que resumen una noche dominada ampliamente por el conjunto de las barras y las estrellas en el camino azteca rumbo al Mundial FIBA 2027, el cual, se retomrá en julio.

