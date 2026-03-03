Norchad Omier, primer jugador NBA de Nicaragua

El poste ingresa con 2:51 por jugar en la victoria de los Clippers en Golden State, siendo el representante nicaragüense en la Asociación

El lunes 2 de marzo pasará a la historia como el día más grande en la historia del básquetbol de Nicaragua, ya que debutó Norchad Omier con los Clippers, el primer jugador de su país en tener minutos en un partido de temporada regular de la NBA.

Omier ingresó con 2:51 por jugar en la victoria 114-101 de Los Angeles ante los Warriors de Golden State, con lo que Nicaragua se convierte en el país de América Latina número 12 en tener jugadores NBA, además de par de protectorados franceses. Curiosamente, tres de los cuatro jugadores latinos que hay actualmente en la NBA estuvieron en este Warriors-Clippers, ya que en Golden State juegan el dominicano Al Horford y el brasileño Gui Santos, quienes estuvieron en cancha 27 y 31 minutos el lunes, respectivamente.

Los Clippers, quienes dieron un contrato de dos vías a Omier la semana pasada, le elevaron al roster de la NBA el lunes y el nicaragüense tardó menos de un minuto en tomar su primer rebote, en ofensiva tras un fallo de Bennedict Mathurin, otro ‘latino’ en este partido, ya que el canadiense fue el primer egresado de una preparatoria mexicana en ser elegido en el Draft de la NBA, ya que formó parte de la NBA Academy de San Luis Potosí.

Omier, de casi jugar en el Tec de Monterrey a la NBA

La carrera de Omier comenzó tarde. Cuando era niño, jugaba más béisbol, pero por su altura le invitaron a jugar baloncesto después de que cumplió 12 años. Aprendió rápido el juego y fue parte de la selección de Nicaragua campeona de los Juegos Centroamericanos sub-17. Ahí llegaron las oportunidades del extranjero, incluyendo de los Borregos del Tec de Monterrey de México, pero optó por ir a Miami a jugar a nivel preparatoria.

En la temporada 2019/20, consiguió doble decena en los 46 partidos que jugó, terminando con promedios de 26.7 puntos y 20.3 rebotes. Debido a las limitaciones de la pandemia del coronavirus, no tuvo un reclutamiento normal, aunque terminó aceptando una beca para jugar en Arkansas State.

Con los Red Wolves, Omier siguió siendo una máquina de doble decenas (promedió 15.6 puntos y 12.2 rebotes en 52 partidos), y tras dos años optó por cambiarse a ‘casa’, con los Miami Hurricanes. El salto a la mejor conferencia de básquetbol NCAA, el ACC, no le afectó ya que volvió a promediar doble-doble y con The U, el nicaragüense llegó al Final Four de San Antonio en 2023.

Omier estuvo un año más en Miami y aprovechó el año extra de elegibilidad por la pandemia para cambiarse a los Baylor Bears para la temporada 24/25, donde hizo historia por partida doble: se convirtió en el único jugador en la historia de la NCAA que promedió más de 10 puntos y 10 rebotes en cinco temporadas, y por jugar tantos partidos, también tiene el récord de más faltas personales (494).

Debido a no ser el jugador más alto (1.96 metros de altura) y tampoco ser el tirador más letal a distancia, Omier no fue elegido en el Draft del 2025, pero firmó con el Cleveland Charge de la G-League. Como sucedió en cada nivel en el que ha jugado, el de Nicaragua se cansó de tener dobles decenas. Promedió 20 puntos y 12.1 rebotes en 20 partidos con la filial de los Cavs de la Liga de Desarrollo, tras lo cual llegaron los Clippers para darle el contrato de dos vías, que facilitaba el debut en la NBA. Jugó cuatro partidos con San Diego Clippers, promediando 15.8 puntos y 12.5 rebotes. El debut en la Asociación estaba cerca, ya que no fue con su selección a la ventana de eliminatorias para el Mundial FIBA, y finalmente llegó la noche histórica del lunes 2 de marzo.

Todos los latinos que han jugado en la NBA

Según datos de Basketball Reference, con Omier son 77 los nacidos en países de América Latina (donde se habla español, portugués o francés) que jugaron en la NBA. Existen muchos más de sangre latina, como José Alvarado (Puerto Rico), Karl-Anthony Towns (República Dominicana), Jaime Jaquez (México) y hasta Donovan Mitchell (Panamá), pero nacieron en Estados Unidos. Brasil y Argentina lideran la lista:

Brasil: 19 jugadores Nené Hilario (965 partidos) Leandro Barbosa (850) Anderson Varejao (632) Raúl Neto (435) Tiago Splitter (355) Cristiano Felicio (252) Lucas Nogueira (141) Rafael Araújo (139) Gui Santos (129 partidos, con Warriors en la 25/26) Bruno Caboclo (105) Marcelinho Huertas (76) Vitor Luiz Faverani (37) Marcus Vinicius (26) Rolando Ferreira (12) Didi Louzada (12) Alex Garcia (10) Maozinha Pereira (7) Fab Melo (6) Joao Vianna (1)

Argentina: 15 jugadores Manu Ginobili (1057 partidos) Luis Scola (743) Andrés Nocioni (514) Carlos Delfino (507) Fabricio Oberto (336) Pablo Prigioni (270) Walter Hermann (152) Facundo Campazzo (138) Nicolás Brusino (58) Leandro Bolmaro (49) Rubén Wolkowyski (41) Pepe Sánchez (38) Nicolás Laprovittola (18) Gabriel Deck (16) Patricio Garino (5)

República Dominicana: 9 jugadores Al Horford (1177 partidos, con Warriors en la 25/26) Francisco García (549) Felipe López (249) Chris Duarte (177) Tito Horford (63) Luis Flores (16) Luis Montero (14) David Jones García (11 partidos, con Spurs en la 25/26) Ángel Delgado (2)

Puerto Rico: 8 jugadores JJ Barea (831) Carlos Arroyo (569) Butch Lee (96) José Ortiz (64) Ramón Rivas (28) Gian Clavell (7) Guillermo Díaz (6) Peter John Ramos (6)

Haití: 5 jugadores Olden Polynice (1058) Samuel Dalembert (886) Skal Labissiere (155) Yves Pons (12) Yvon Joseph (5)

México: 4 jugadores Eduardo Nájera (619) Gustavo Ayón (135) Jorge Gutiérrez (47) Horacio Llamas (28)

Panamá: 4 jugadores Rolando Blackman (980) Stuart Gray (386) Gary Forbes (111) Rubén Garcés (13)

Cuba: 3 jugadores Al Cueto (149) Andrés Guibert (22) Lázaro Borrell (17)

Guadalupe: 3 jugadores Michael Pietrus (557 partidos) Rodrigue Beaubois (182) Michael Belabale (145)

Guayana Francesa: 2 jugadores Kevin Seraphin (423 partidos) Damien Inglis (20)

Venezuela: 2 jugadores Greivis Vásquez (401 partidos) Oscar Torres (82)

Nicaragua: 1 jugador Norchad Omier (1 partido, con Clippers en la 25/26)

Colombia: 1 jugador Jaime Echenique (1 partido)

Uruguay : 1 jugador Esteban Batista (70 partidos)



