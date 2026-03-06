¿Quién ganó La Villa 360 en Exatlón México hoy 5 de marzo?

Exatlón México vivió una nueva batalla por la Villa 360 con enfrentamientos punto a punto entre rojos y azules en el circuito de este jueves.

Exatlón México: Conoce quién se lleva la Villa 360 | Captura de pantalla

El episodio de este jueves 5 de marzo en Exatlón México presentó una nueva competencia por la Villa 360, uno de los espacios más buscados dentro del reality. Los equipos rojo y azul se enfrentaron en un circuito que puso a prueba velocidad, coordinación y puntería, para lograr el privilegio en la isla.

A lo largo de la competencia, ambos conjuntos buscaron tomar ventaja en el marcador con diferentes enfrentamientos entre sus atletas. La batalla avanzó punto a punto hasta llegar a los últimos duelos del circuito, donde se definió qué equipo se quedaría con la Villa 360 y el beneficio que otorga dentro del programa.

¿Quién ganó La Villa 360 este jueves y cuál es el premio? Resumen y resultado

La batalla por la Villa 360 comenzó con un duelo entre Koke y Humberto. El atleta azul logró quedarse con el primer punto en un circuito con temática de construcción, en el que los participantes tuvieron que superar varios obstáculos antes de llegar a la zona de tiro.

Con el clásico enfrentamiento, entre Mati y Doris, la tricampeona #GanaLaVilla y Rojos gozarán de la comodidad.



Exatlon Mexico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/eJJOLWLhxN — Exatlón México (@ExatlonMx) March 6, 2026

El equipo rojo respondió en el siguiente enfrentamiento cuando el Mono venció a Ernesto para empatar el marcador. Después, Leo consiguió el triunfo ante Villaluz y acercó nuevamente al conjunto azul, dejando la pizarra 3-2.

Con el paso de las carreras, el equipo rojo tomó el control del marcador. Mati derrotó a Valery para ampliar la diferencia y más adelante Jazmín sumó otro punto que colocó la serie 6-2. El enfrentamiento final fue entre Mati y Doris. En la zona de tiro, Mati logró completar primero la secuencia de lanzamientos y aseguró el último punto, con lo que el equipo rojo se quedó con la Villa 360.

Horarios y dónde ver Exatlón México 2026 en vivo: canales de TV y streaming

Los episodios de Exatlón México se transmiten de lunes a viernes a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Los domingos de eliminación comienzan a las 20:00 horas, dentro del horario estelar del programa. Las emisiones pueden verse a través de la señal de TV Azteca. También están disponibles mediante su aplicación móvil y en el sitio oficial, donde es posible seguir la transmisión en vivo.

Para quienes no pueden ver el programa en tiempo real, el episodio completo suele publicarse posteriormente en el canal oficial de YouTube. Además, en el sitio de Claro Sports se comparten adelantos, spoilers y un resumen con los momentos principales de cada capítulo del reality.

Te puede interesar: