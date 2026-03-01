México mueve su roster: Manny Barreda se suma al Clásico Mundial 2026

La selección mexicana de béisbol confirma el ingreso de Manny Barreda en lugar de Taj Bradley rumbo al torneo internacional

La selección mexicana de béisbol realizó un ajuste en su roster rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026. El lanzador Manny Barreda fue confirmado como integrante del equipo nacional en sustitución de Taj Bradley, de acuerdo con el anuncio oficial de la Comisión de Selecciones Nacionales.

La modificación responde a la situación de Bradley, quien en 2026 tendrá su primera temporada completa con los Minnesota Twins. El derecho lanzó previamente tres campañas en las Grandes Ligas con los Tampa Bay Rays, por lo que su proceso con la organización de Minnesota influyó en el cambio dentro del plantel mexicano.

Ante este escenario, el cuerpo técnico optó por incorporar a Barreda, pitcher de 37 años nacido en Arizona, Estados Unidos, y con actividad actual en los Saraperos de Saltillo dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Su perfil ofrece recorrido tanto en el circuito nacional como experiencia en el beisbol de Estados Unidos.

En la LMB suma nueve temporadas. Defendió los colores de los Toros de Tijuana entre 2015 y 2019, regresó a la organización para el periodo 2022-2024 y en 2025 se integró a los Saraperos. A lo largo de su trayectoria en la liga mexicana acumula 40 victorias y 28 derrotas, con efectividad de 4.96 en 153 apariciones, de las cuales 112 fueron como abridor. En total ha lanzado 633 entradas.

Uno de los registros más relevantes de su carrera ocurrió el 16 de julio de 2017, cuando lanzó juego sin hit ni carrera ante los Olmecas. Ese desempeño quedó marcado como el único sin hit ni carrera en la historia de los Toros de Tijuana. Años más tarde, en 2022, encabezó la LMB en WHIP con 1.17, cifra que lo colocó al frente de ese departamento estadístico en la temporada.

Barreda también cumplió el objetivo de llegar a las Grandes Ligas. En 2021 debutó con los Baltimore Orioles y el 8 de septiembre consiguió la victoria frente a los Kansas City Royals en su primera salida. Ese resultado formó parte de su paso por el máximo nivel del beisbol profesional.

La edición de 2026 representará su segunda experiencia en un Clásico Mundial de Béisbol. En el torneo de 2023 tuvo participación en un encuentro, por lo que ya conoce el entorno y la dinámica de la competencia internacional. Con su incorporación, la selección mexicana ajusta su cuerpo de lanzadores y continúa la definición del plantel que buscará competir en el certamen mundial.

