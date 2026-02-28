¡Clavados de plata! Osmar Olvera y Juan Celaya suben al podio en la Copa del Mundo de Montreal

Los mexicanos quedaron detrás de la pareja china en la prueba de trampolín tres metros sincronizado

Olvera y Celaya | MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / VIA AFP

La pareja mexicana conformada por Osmar Olvera y Juan Celaya se colgó la medalla de plata luego de quedar en el segundo sitio de la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, Canadá. Olvera y Celaya acumularon un total de 441.63 unidades tras sus seis ejecuciones, a 19.74 de la pareja China que conquistó el oro.

La dupla mexicana mantuvo la presión durante las seis rondas, pero el equipo asiático marcó la pauta con ejecuciones que recibieron la mejor calificación en cada uno de sus clavados, lo que les permitió asegurar el oro con autoridad.

El equipo de China, conformado por Zongyuan Wang y Jiuyuan y Zheng, abrió con 53.40 puntos, el mejor clavado de la ronda, y amplió su ventaja con 54.00 en el segundo intento para llegar a 107.40 totales. En el tercer salto registraron 89.25 y alcanzaron 196.65 unidades, nuevamente como líderes de la ronda.

En el cuarto clavado sumaron 77.52 para un acumulado de 274.17, empatando como el mejor de ese turno. Después respondieron con 88.92 en el quinto salto para llegar a 363.09 y cerraron con 98.28, la calificación más alta de toda la competencia, para un total de 461.37 puntos.

Por su parte, Osmar Olvera y Juan Celaya iniciaron con 48.60 puntos, el cuarto mejor clavado de la primera ronda. En el segundo intento lograron 51.00 para un total de 99.60, lo que los colocó en el segundo lugar a 7.80 unidades de los chinos. En el tercer salto registraron 84.66 y alcanzaron 184.26, todavía en la segunda posición, a 12.39 puntos del liderato.

La pareja mexicana respondió en la cuarta ronda con 80.58, el mejor clavado de ese turno, y recortó la distancia a 9.33 puntos con 264.84 acumulados. En el quinto salto sumaron 84.36 para llegar a 349.20, aunque volvieron a quedar a 13.89 unidades. En el cierre obtuvieron 92.43, su mejor ejecución del día, para un total de 441.63 puntos, suficientes para asegurar la medalla de plata y confirmar su lugar entre las mejores parejas del mundo.

Ya con el oro y la plata decididos, la medalla para el tercer lugar de la prueba de trampolín tres metros sincronizado colgó del cuello de la pareja de Gran Bretaña, conformada por Anthony Harding y Jack Laugher al acumular 393.66 a 678.71 puntos de los medallista de oro.

Agúndez y Estudillo, quinto lugar

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo se quedaron en la quinta posición en la plataforma sincronizada 10m femenil dentro de la actividad de esta misma Copa del Mundo. Las mexicanas acumularon 287.82 unidades a solo 9.12 puntos de la medalla de bronce. Hablando de preseas, el oro fue para China que totalizó la prueba con 349.98, la plata para la pareja de Corea del Norte con 304.92 puntos, mientras que el tercer sitio fue para Canadá con 296.94.

Aranza Vázquez y María Fernanda García, lejos del podio

La final de trampolín de 3m femenil también contó con presencia mexicana con las clavadistas Aranza Vázquez y María Fernanda García, solo que no pudieron destacar en la fosa de clavados, ya que estuvieron lejos del podio. La primera de ellas se quedó en la séptima posición con 307.80 puntos; mientras que García Sixtos se quedó con el último lugar (12°) con 270. 60 unidades.

El podio estuvo compuesto por el 1-2 de China y Australia con el tercer lugar. Yiwen Chen y Jia Chen se quedaron con el oro y la plata respectivamente y el bronce se lo llevó Alysha Koloi.

