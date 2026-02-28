Municipal vs Marquense en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Un partido clave para las aspiraciones de dos equipos con diferentes realidades.

Municipal vs Marquense, partido en vivo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto de Municipal vs Marquense!!! En esta cobertura en vivo te llevaremos cada detalle del partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Aquí podrás seguir en vivo el desarrollo completo del encuentro, con el marcador actualizado al instante, los goles, cambios, tarjetas y todas las incidencias más importantes desde el Estadio El Trébol, en un partido que promete tensión de principio a fin.

El equipo escarlata llega con la necesidad de reaccionar tras el golpe sufrido en el Clásico 336, donde dejó escapar la cima del campeonato, mientras que Marquense afronta una verdadera final en su lucha por salir del fondo tanto en la tabla del torneo como en la acumulada. En el Estadio El Trébol se enfrentan dos realidades distintas, pero con la misma urgencia de sumar, en un duelo que puede tener impacto directo en la pelea por la clasificación y en la batalla por la permanencia.

¿A qué hora inicia y dónde mirar el Municipal vs Marquense hoy sábado 28 de febrero de 2026?

El encuentro entre Municipal y Marquense está programado para el sábado 28 de febrero a las 18:00 horas y se disputará en el estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

Alineaciones del Municipal vs Marquense para la jornada 10, al momento

Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Marquense no podrá contar con William Amaya, expulsado en el duelo ante Aurora. Se estima que Mario Acevedo y Leonel Noriega no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Municipal: Braulio Linares; César Calderón, Darwin Torres, Aubrey David, José Morales; Yunior Pérez, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Pedro Altán; César Archila y Yasnier Matos. DT: Mario Acevedo.

Marquense: Javier Colli; Elías Vásquez, Oscar Linton, Marco Rodas; David Chuc, Miguel Escobar, Christian López, Dylan Flores, José Joj; Carlos Estrada y Diego Casas. DT: Leonel Noriega.

Antecedentes del Municipal vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Municipal y Marquense:

30 de noviembre de 2025 | Marquense 0-2 Municipal | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de septiembre de 2025 | Municipal 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 11 de mayo de 2025 | Municipal 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 8 de mayo de 2025 | Marquense 1-1 Municipal | Torneo Clausura 2025

| Torneo Clausura 2025 23 de abril de 2025 | Municipal 0-0 Marquense | Torneo Apertura 2024

Te puede interesar –