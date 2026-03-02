México vs Arizona: fecha, hora y dónde ver el amistoso rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección mexicana, dirigida por Benjamín Gil, sostendrá un juego de preparación muy importante de cara a su debut en el torneo internacional

México vs Arizona, rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. | Claro Sports

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se acerca a pasos agigantados, y con él, la ilusión de millones de mexicanos que esperan ver a su equipo luchar por la gloria internacional. Pero antes de que el sonido de los bates y pelotas resuene en las grandes ligas, la selección mexicana tiene una cita importante en el amistoso contra los Arizona Diamondbacks, un duelo que promete ser mucho más que una simple preparación: es el primer gran paso hacia el sueño de un México campeón en el Clásico Mundial.

Este 3 de marzo de 2026, los ojos del país estarán puestos en el estadio Salt River Fields at Talking Stick en Arizona, donde los mejores peloteros mexicanos se enfrentan a los Diamondbacks con un único objetivo: afinar cada detalle para lo que será su lucha en el torneo internacional. Un equipo lleno de promesas y jugadores con un futuro brillante, pero, sobre todo, con el corazón lleno de pasión por defender los colores de su nación.

Este amistoso no es solo un juego más; es el reflejo de años de esfuerzo, sacrificio y amor por un deporte que ha unido a generaciones enteras. La emoción crece mientras México se prepara para dejar todo en el campo, sabiendo que este juego es solo el inicio de una aventura que podría cambiar la historia del béisbol mexicano para siempre. Los aficionados esperan ver a su equipo competir al más alto nivel, con la esperanza de que, este 2026, el sueño de ver a México en la cima del Clásico Mundial no sea solo una fantasía, sino una realidad tangible.

Unidos por los mismos colores, por el mismo sentimiento, por la misma tierra, porque MÉXICO… #EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/939DuiUkEg — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 2, 2026

México vs Arizona: ¿Cuándo y a qué hora es el juego amistoso?

La selección mexicana de béisbol disputará un juego amistoso frente a los Arizona Diamondbacks de la MLB como parte de la preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026. El juego se llevará a cabo este martes 3 de marzo de 2026, en puntos de las 14:10 horas del centro de México, en el Salt River Fields at Talking Stick de Arizona, sede de entrenamiento de primavera de los Diamondbacks.

Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Dónde ver el juego México vs Arizona?

Los aficionados en México podrán seguir este duelo amistoso, entre la novena tricolor y los Diamondbacks, a través de la señal de ESPN, Disney+ y ViX. Este juego se realiza unos días antes de que el equipo mexicano debute oficialmente en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, torneo que se celebra del 5 al 17 de marzo de 2026 con sedes en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

