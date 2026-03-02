¿Qué jugadores van por México al Clásico Mundial de Béisbol 2026? Conoce el roster completo
Conoce a los 30 peloteros que representarán a la novena mexicana en la sexta edición del torneo, que se jugará en el mes de marzo
- Clásico Mundial de Béisbol 2026: equipos calificados y grupos
- México mueve su roster: Manny Barreda se suma al Clásico Mundial 2026
- Así se juegan las semifinales de la Serie del Caribe 2026
México ya conoce a los 30 peloteros que formarán parte de la selección que disputará el Clásico Mundial de Béisbol 2026.
La nómina la conforman 26 jugadores que estuvieron en MLB la última temporada forman parte del roster mexicano, que lo completan dos bicampeones de la Liga Mexicana con Diablos Rojos del México, un receptor de Tigres de Quintana Roo y un lanzador de la liga japonesa.
La selección mexicana ajustó su roster definitivo para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con movimientos clave en el pitcheo, derivados tanto de decisiones personales como de restricciones administrativas. La baja más relevante fue la de Taj Bradley, quien optó por concentrarse en su preparación para la temporada de Grandes Ligas, lo que abrió la puerta para el ingreso de Manny Barreda. El veterano derecho, con experiencia previa en el Clásico y ya integrado al campamento de preparación, se sumó al grupo comandado por Benjamín Gil, reforzando la profundidad del staff a pocos días del debut.
Otro cambio importante se dio con la salida de José Urquidy, quien quedó inelegible tras firmar contrato en MLB debido a temas de seguro. Su lugar fue ocupado por Roel Ramírez, lanzador con experiencia tanto en Grandes Ligas como en la Liga Mexicana de Beisbol, donde ha sido pieza clave en años recientes. Con estos ajustes, México cerró su roster apostando por brazos con recorrido internacional y ritmo competitivo, buscando mantener el nivel que lo llevó a ser protagonista en la edición anterior del torneo.
Roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026: lista oficial de jugadores
La nómina de 30 peloteros elegidos por México es la siguiente. En caso de haber una lesión, existe una prelista de 50 peloteros, de la cual saldría el sustituto.
- Receptores
- Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays)
- Alexis Wilson (Tigres de Quintana Roo)
- Infield
- Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays)
- Nick Gonzales (Pittsburgh Pirates)
- Joey Meneses (Athletics)
- Joey Ortiz (Milwaukee Brewers)
- Jared Serna (Miami Marlins)
- Rowdy Téllez (agente libre MLB)
- Nacho Álvarez Jr. (Gwinnett Stripers / Triple A Atlanta Braves)
- Luis Urías (agente libre MLB)
- Jardineros
- Jarren Duran (Boston Red Sox)
- Randy Arozarena (Seattle Mariners)
- Alek Thomas (Arizona Diamondbacks)
- Julian Ornelas (Diablos Rojos del México)
- Alejandro Osuna (Texas Rangers)
- Pitchers
- Alexander Armenta (Fukuoka Softbank Hawks)
- Javier Assad (Chicago Cubs)
- Brennan Bernandino (Colorado Rockies)
- Manny Barreda (Saraperos de Saltillo)
- Alex Carrillo (New York Mets)
- Jesús Cruz (agente libre MLB)
- Daniel Duarte (New York Mets)
- Robert García (Texas Rangers)
- Luis Gastélum (St. Louis Cardinals)
- Roel Ramírez (Toros de Tijuana)
- Andrés Muñoz (Seattle Mariners)
- Samuel Natera (Los Angeles Angels)
- Gerardo Reyes (Diablos Rojos del México)
- Taijuan Walker (Philadelphia Phillies)
- Victor Vodnik (Colorado Rockies)
¿Cuáles son las sorpresas en el roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol?
Entre los ligamayoristas no se encuentra Isaac Paredes, ya que el pelotero de los Astros no recibió el visto bueno en el tema médico. En cuanto a los jugadores que fueron llamados de manera sorpresiva está Victor Vodnik, Jared Serna y Nick Gonzales. El lanzador, Taj Bradley, también fue llamado pero no formará parte del plantel debido a que tendrá su primera temporada completa con los Minnesota Twins y la hubo una decisión en conjunta para concentrarse con su equipo. Su lugar será ocupado por Manny Barreda.
¿Cuándo y dónde se juega el Clásico Mundial de Béisbol 2026?
La selección mexicana de béisbol forma parte del Grupo B del torneo, que se jugará en Houston, en el parque de los Astros
- Viernes 6 de marzo | México vs Gran Bretaña | Daikin Park de Houston | 1:00 p.m. ET, 12:00 p.m. CDMX
- Domingo 8 de marzo | Brasil vs México | Daikin Park de Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Lunes 9 de marzo | México vs Estados Unidos | Daikin Park Park de Houston | 8:00 p.m. ET, 7:00 p.m. CDMX
- Miércoles 11 de marzo | Italia vs México | Daikin Park Park | de Houston | 7:00 p.m. ET, 6:00 p.m. CDMX
¿Quién transmitirá el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en vivo?
El World Baseball Classic 2026 se podrá seguir en estos canales, dependiendo de la región:
- México: Televisa, TUDN y ViX
- Estados Unidos: FOX, FS1, FS2 y FOX Deportes
- Japón: Netflix
- República Dominicana: VTV 32, Tele Antillas, Coral 39
- Nicaragua: Viva Nicaragua
- Puerto Rico: WAPA Deportes
- Venezuela: Venevision