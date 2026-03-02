¿México campeón del mundo? Leyenda de Portugal lo ve posible

Luis Figo cree que las selecciones favoritas para llevarse el cetro mundialista son las que tienen mayor experiencia en fases finales del certamen

¿México es candidato para llevarse la Copa del Mundo en 2026? Para el portugués Luis Figo, sí lo es… o al menos eso dijo al estar en suelo mexicano, de cara a la Copa de Leyendas que se jugará en Guadalajara este martes entre exfiguras del Real Madrid y Barcelona en el Estadio Akron. Un duelo que desplazó el Chivas vs León de la jornada 9 del Clausura 2026.

El ídolo de los madridistas y aún recordado con desdén por los culés, sonríe al escuchar la pregunta: ¿Quién es el favorito para ganar la Copa del Mundo? Carles Puyol y Fernando Hierro no se comprometieron en su respuesta. “Faltan cien días”, señalaron, y a más de tres meses es difícil vaticinar quiénes llegarán como los más fuertes a la competencia que terminará en New Jersey.

Luis Felipe Madeira, mejor recordado como Luis Figo en el mundo futbolístico, no dudó en lanzar un guiño al pueblo futbolero en México. “Yo creo que el favorito es México”, dijo el portugués, y estallaron las risas en el salón donde se realizó la conferencia de prensa de este martes, “¡Estamos en México, ¿no?… ¿He ganado puntos o no?”, dijo ya en un tono más de broma el hombre que cambió de blaugrana a blanco de un día para otro.

Ya en un tono más serio, se refirió a algunas selecciones, sin olvidarse de la propia, siempre y cuando exista una condición no negociable para que Portugal pueda ganar el título mundial. “Las selecciones que tienen bastante experiencia en las fases finales de la competición siempre son Argentina, Brasil, España y espero que Portugal pueda estar en esa parte final… Si me convocan, seguro ganamos, estoy esperando la convocatoria”, dijo, y volvió a provocar risas entre los presentes.

“Espero que sea Portugal, pero si no, no sé. Es complicado hoy poner a una selección favorita”, concluyó para desmarcarse de semejante pronóstico de ver a la selección mexicana pelear por el trofeo en New Jersey el próximo 19 de julio. Por lo que habrá que esperar qué puede hacer el conjunto comandado por Javier Aguirre en la justa mundialista que está en puerta.

Luis Figo está en México para participar en la Copa de Leyendas en Guadalajara, la noche de este martes en el Estadio Akron, a cien días del arranque de la justa mundialista en el país. Es la segunda ocasión que el conjunto de exjugadores de dos de los clubes más importantes en la historia de este deporte miden fuerzas en México, ya que en abril de 2025 también se enfrentaron, solo que en el Estadio Nemesio Diez.

