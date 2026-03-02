Jhon Lucumí, vital en el renacer del Bologna

El defensor central colombiano ha sido titular en las últimas cinco victorias del Bologna.

Jhon Lucumí, figura del Bologna | MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Hubo duelo colombiano en la jornada número 27 de la Serie A 2025/26. Pisa recibió en su casa, el Estadio Arena Garibaldi, al Bologna. Juan Guillermo Cuadrado fue suplente en el local, mientras que, Jhon Lucumí integró el once inicial en la visita. Los dirigidos por Vincenzo Italiano se hicieron fuertes fuera de casa y se llevaron los tres puntos por la mínima diferencia.

Un partido supremamente parejo, que no brilló por su alto contenido de emoción y opciones de gol. Pese a que el Bologna hizo mucho más por ganar el encuentro, la mala toma de decisiones en el último cuarto de cancha le impedían reflejar ese poderío en el marcador. Fue hasta el minuto 90 que Jens Odgaard logró desequilibrar el encuentro y darle los tres puntos al equipo del zaguero central colombiano.

Jhon Lucumí fue titular y el defensor con mejor calificación de todo el partido. 58 de 63 pases acertados, nueve pases en el último tercio, siete de 11 pases largos completados, cinco despejes, ocho recuperaciones y cinco de 10 duelos ganados, fueron los números del defensor central.

Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado disputó 28 minutos y logró dejar un saldo de cinco de seis pases acertados, un remate, seis posesiones perdidas y dos recuperaciones. Datos y estadísticas preocupantes para un futbolista que sigue soñando con ser tenido en cuenta por Colombia en la Copa Mundial de la FIFA.

Jhon Lucumí, ficha clave de la buena racha del Bologna

El equipo dirigido por Vincenzo Italiano acumula cinco victorias consecutivas en la temporada 2025/26. Desde las derrotas por Serie A, el 8 de febrero ante Parma, y por Copa Italia, ante Lazio, Bologna ha sido invencible. El equipo de Jhon Lucumí ha salido victorioso de sus partidos tanto del torneo local como del certamen internacional.

Torino, Brann por duplicado, Udinese y Pisa, han sido los equipos a los cuales Bologna ha superado en el último tiempo. Uno de los grandes factores comunes de estos cinco triunfos al hilo ha sido la titularidad del zaguero central de la Selección Colombia, Jhon Lucumí.

Todos los rendimientos del ‘cafetero’ en el último tiempo han estado por encima de los siete puntos y eso lo catalogan como uno de los futbolistas más constantes del equipo italiano. Sin duda alguna, un rendimiento que celebra Néstor Lorenzo y compañía de cara al Mundial 2026.

