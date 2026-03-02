Fernando Hierro destaca el trabajo de los jóvenes de Chivas en su gestión

El español se muestra optimista por el futuro del club; aplaude que el nivel sea reconocido en selección

En su visita a Guadalajara como parte del equipo de Leyendas del Real Madrid, que este martes se enfrentará a sus homólogos del Barcelona, Fernando Hierro expresó la alegría que le genera ver a Chivas peleando en los primeros lugares, pero sobre todo con jugadores que él formó y ayudó a potenciar, y que hoy se ganan un lugar en el primer equipo de Gabriel Milito.

Fernando Hierro formó parte del proyecto rojiblanco durante un año y medio. Llegó a finales de 2022 y trajo a Veljko Paunovic para dirigir al primer equipo, con quien Chivas llegó a la final del torneo Clausura 2023. Poco después, emigró al fútbol de Arabia tras una oferta económica que consideró atractiva.

Aunque a la distancia, Hierro se mantiene al pendiente de la actualidad del Guadalajara y expresó su agradecimiento a Amaury Vergara y a su familia, quienes siempre le mostraron apoyo para alcanzar los objetivos que el club logró durante su gestión.

“Abro la aplicación para ver cómo ha quedado Chivas por todo el cariño y respeto. Mi relación con la familia Vergara es excelente, los lazos siguen ahí. Llevo tres días aquí viéndome con mis amigos, cenando con ellos. Al final es un sitio donde estuve un año y medio, pero fui feliz. Mis relaciones son fantásticas con el club; en ese aspecto no hay ningún problema”, dijo Hierro.

El español aceptó el reconocimiento a su trabajo al observar el crecimiento de jóvenes de la cantera que hoy tienen presencia en el primer equipo. Talentos como Hugo Camberos y Armando González completaron parte de su proceso durante su etapa en la institución.

“Evidentemente, cuando uno está hay un proceso y, cuando hay un cambio, todo el mundo piensa diferente, y esa es la realidad y la riqueza del fútbol. Pero si hay algo que realmente me alegra es que toda esa generación, como Armando, Inda, Hugo Camberos, son chicos con los que empezamos hace tres años a hacer trabajos individualizados. Verlos llegar poco a poco es algo en lo que invertimos mucho tiempo, tanto mi equipo de trabajo como yo, en fortalecerlos, en hacer que soñaran, que entendieran que tenían condiciones y que el jugador de Verde Valle está preparado. En eso sí hicimos mucho trabajo con las categorías inferiores”, recordó.

Finalmente, sobre la actuación reciente del equipo, también habló de lo que pueda venir para Chivas ante la posibilidad de múltiples convocatorias rumbo a la Copa del Mundo. Sean muchos o pocos los llamados, dijo sentirse satisfecho por el desempeño de los rojiblancos.

“Vi el partido contra Toluca y creo que es un equipo que está compitiendo bien, está tercero en la clasificación. Todos sabemos lo del Mundial y la previa, si le van a quitar más o menos jugadores, eso ya depende de otras circunstancias. Pero yo me alegro, me alegro de todo corazón de que a Chivas le vaya bien y que esté ahí, en lo más alto, peleando”, concluyó.

