Batista fue presentado oficialmente en Costa Rica y ya enfrenta su primer gran problema

Batista comienza su ciclo con Costa Rica | Fuente: @fedefutbolcrc

La Federación Costarricense de Fútbol realizó la presentación oficial de Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. El acto marcó el inicio de un ciclo que apunta a reordenar el proyecto deportivo de la Tricolor y establecer una base competitiva para los próximos torneos internacionales.

Batista asume el cargo tras la salida del anterior cuerpo técnico y con la responsabilidad de encarar un proceso que tiene como meta principal la clasificación al Mundial 2030. La dirigencia optó por un perfil con experiencia en selecciones y con recorrido en procesos formativos, buscando estabilidad en el mediano plazo.

Durante su primera comparecencia pública, el técnico dejó claro que su prioridad será evaluar el universo de jugadores disponibles y definir una estructura de trabajo clara. La planificación inicial incluía una serie de amistosos internacionales que servirían como punto de partida para su ciclo.

En el calendario estaban previstos partidos ante Jordania e Irán en la próxima fecha FIFA. Estos compromisos representaban la oportunidad de observar variantes y comenzar a construir una identidad de juego. Sin embargo, el panorama cambió en cuestión de días.

El conflicto en Medio Oriente complica el debut de Costa Rica

La escalada del conflicto en Medio Oriente alteró de forma directa la agenda de la Selección de Costa Rica. Las tensiones militares en la región generaron incertidumbre en torno a la realización de los amistosos programados, obligando a la Federación a revisar cada detalle logístico.

Las condiciones de seguridad y la inestabilidad política en la zona impactan en la planificación del viaje, la sede de los encuentros y la viabilidad de enfrentar a los rivales pactados. Ante este contexto, la Fedefútbol analiza escenarios alternativos para no perder la ventana internacional.

Entre las opciones que se manejan están el cambio de sede o incluso la modificación de uno de los oponentes. La prioridad es garantizar la seguridad de la delegación y mantener la preparación deportiva sin asumir riesgos innecesarios.

Mientras se define la situación, Batista continúa trabajando en la confección de su primera convocatoria. El inicio formal de su proceso dependerá de la evolución del conflicto y de la decisión final que adopte la Federación.

Así, la presentación oficial del nuevo entrenador quedó marcada por un factor externo al fútbol. La resolución del escenario internacional será clave para confirmar el debut del técnico y el comienzo efectivo de esta nueva etapa en la Selección de Costa Rica.

