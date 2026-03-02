Benfica derrota a Gil Vicente y sueña con jugar Champions League 2026/27

‘Las Águilas’ parcialmente marchan terceros y esperan que Sporting CP resbale para ganarse esa segunda posición.

Gil Vicente Vs Benfica / Photo by Miguel RIOPA / AFP.

Benfica volvió al torneo local, tras la desazón de estar eliminado de la Champions League. Los dirigidos por Mourinho visitaron este lunes a Gil Vicente en el Estadio Ciudad de Barcelos. Gracias a los goles de Vangelis Pavlidis y Andreas Schjelderup, la visita se llevó los 3 puntos gracias a un 1-2 trabajador y luchado.

Benfica llegaba a este encuentro con una necesidad latente, la de obtener los 3 puntos, ya que ya ha venido cediendo unidades y lugares en la tabla de posiciones. Antes de la disputa del partido ante Gil Vicente, los de Mourinho llegaban en el segundo puesto y con 56 puntos, a 5 de Sporting CP y 9 de Oporto, que no quiere soltar el liderato.

Después de lo que había sido el fuerte desgaste de la plantilla en ese juego ante Real Madrid en España, por los playoffs de los octavos de final de la Champions League, en el cual quedaron eliminados, el experimentado técnico decidió sentar a un par de figuras como Richard Ríos, pero por otra parte, después de la polémica con Gianluca Prestianni el argentino fue titular.

Pavlidis, el de siempre

Después de un partido lleno de trámite por parte de ambos partidos, iba a llegar el primero de la noche en Portugal. En un cobro de tiro de esquina, que iba a cabecear de primer intensión Antonio Silva en el segundo palo, apareció lVangelis Pavlidis, el griego le ganó la marca a toda la defensa del Gil Vicente para el 0-1 parcial al 35′.

Entre los regaños de Mourinho con su cuerpo técnico y el desconsuelo de Nicolás Otamendi, llegaba el 1-1 en el marcador. Santiago González García metía un centro rasante que la defensa del Benfica no podía controlar, allí apareció con bastante ventaja para anotar Héctor Hernández, el español remató de pierna derecha para el 1-1 al minuto 51.

En medio de los apuros por ponerse en ventaja nuevamente, Benfica envió un centro al área local, Rafa Silva intentó hacer un escorpión, ya que se le había pasado la pelota, Gil Vicente la despejó pero la esférica terminó en los pies de Andreas Schjelderup, el noruego enganchó hacia adentro y después remató de pierna izquierda para derrotar a Lucao y poner el 1-2 contundente en el compromiso.

