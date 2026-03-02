Rafa Márquez asegura que México es mucho más que la violencia vivida en las últimas semanas

A 101 días del Mundial, Márquez defiende a México ante críticas por seguridad

En la previa del encuentro entre leyendas del Barcelona y Real Madrid, a disputarse en el Estadio Akron la noche de este martes, para celebrar la cuenta regresiva de cien días rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, uno de los exponentes que participará en este duelo es el exfutbolista culé Rafael Márquez, quien aseguró que nuestro país es mucho más que la violencia vivida en las últimas semanas en el occidente del país, y no es esta la cara que los mexicanos desean mostrar.

Márquez participará del encuentro junto a otra cantidad importante de figuras de hace dos décadas del cuadro catalán. Junto con Carles Puyol, participó de la rueda de prensa donde aseguró que los mexicanos tenemos una “gran responsabilidad” de cara a la organización de la Copa del Mundo en México.

“Al final nací en Michoacán, pero viví mucho tiempo aquí en Guadalajara. Yo creo que es algo que ya hemos vivido durante mucho tiempo en nuestro país y que desafortunadamente pues solamente suelen suscitarse cosas que no queremos dar esta imagen al mundo, pero que bueno hoy en día tenemos una gran responsabilidad en menos de tres meses de poder ser anfitriones de nuevamente, por tercera ocasión, ser anfitriones de un Mundial y que creo que eso es lo que hay que intentar unirnos para poder dar otra imagen”.

“Yo creo que México es mucho más de lo que se ha mostrado en las últimas semanas, creo que en México somos un gran país, somos unos grandes anfitriones, creo que en nivel turismo también somos de los mejores en el mundo, acogemos muy bien a todos los que nos visitan, damos un gran servicio y pues yo que he podido tener también la oportunidad de vivir fuera de México, obviamente se le tiene un gran cariño al mexicano, entonces yo creo que es lo que tenemos que intentar fortalecer, intentar darle la confianza nuevamente a nuestros visitantes y mostrar de qué estamos hechos”.

Rafa Márquez aseguró que nunca imaginó que este encuentro entre exfutbolistas históricos tanto culés como merengues, pudiera darse en territorio tapatío en alguna ocasión. Leyendas del Barcelona y Real Madrid se enfrentarán la noche de este martes en el estadio Akron.

“Traer un evento como este, sobre todo en estos momentos, creo que es importante para Jalisco, para México. Tener dos instituciones tan importantes a nivel mundial, obviamente lo hace todavía más especial. Y para mí es fantástico, es algo que quizás nunca me imaginé que podía suceder, aunque sea ahora en estos niveles, la verdad es que lo voy a disfrutar al máximo. Estoy disfrutando de estar aquí, de estar con mis excompañeros y hoy amigos, con mis contrincantes en su momento, pero también han sido amigos. Y esta rivalidad que aquí en México sabemos que hay mucha gente tanto del Madrid como del Barça, así que ojalá sea un gran espectáculo para todos. Y que el fútbol ojalá ayude a tratar de limpiar todo lo que quizás en su momento ha salido de aquí de México”, reiteró Márquez, enfocándose en limpiar la imagen de México y Guadalajara, tras lo vivido en materia de seguridad en los últimos 10 días.

