Celebridades y tenistas profesionales compiten en el Pro-Am del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

El puerto de Acapulco fue escenario de una jornada especial que combinó competencia, espectáculo y convivencia.

En un ambiente marcado por la competencia y la camaradería, se llevó a cabo la primera edición del Pro-Am del Abierto Mexicano de Tenis Telcel, evento que reunió a destacadas figuras del tenis profesional y a personalidades de distintos ámbitos. El certamen combinó espectáculo y convivencia, teniendo como ingrediente principal: el tenis.

Entre los jugadores profesionales que participaron destacaron el exnúmero tres del mundo Juan Martín del Potro, así como Neal Skupski, Santiago González y Miguel Ángel Reyes Varela. Del lado de las celebridades estuvieron Arturo Elías Ayub, el exfutbolista Miguel Layún y el empresario Rodrigo Herrera, quienes también compitieron por el título del certamen.

Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, compartió sus impresiones tras la jornada. “Bien, cansado porque el sol está duro, pero con todo para lo que sigue. Estoy con Juan Martín que es un ídolo mío, además está padre jugar con alguien a quien he admirado toda la vida y me regañó dos o tres veces, no es cierto, pero muy buena onda y había dos o tres equipos muy fuertes, coyotes”, comentó entre risas.

Para Juan Martín del Potro, conocido como La Torre de Tandil, el evento significó un regreso especial a Acapulco, ocho años después de haber conquistado el torneo categoría 500. En esta ocasión, el argentino participó en un ambiente más relajado, marcado por las risas y la camaradería. Disputó dos encuentros; el primero fue ante la dupla conformada por Inés Sainz y Miguel Ángel Reyes Varela, a quienes vencieron en dos sets corridos.

“Un evento muy lindo, es la primera vez y ojalá que lo sigan haciendo, así me invitan y me hacen sentir de nuevo un poco lo que era ser tenista, sobre todo en estas canchas tan especiales. A lo mejor el próximo año vengo un poquito más en forma y me meto a pelotear en el estadio, pero estoy feliz de estar en Acapulco”, aseveró el argentino.

Del Potro y Elías Ayub se quedaron a un paso de la final tras caer ante la pareja integrada por Fabien Rebould y Patricio Campillo. No obstante, la experiencia de formar parte de la primera edición del Pro-Am quedará como un recuerdo especial tanto para los participantes como para los asistentes.

El torneo contó con la participación de ocho parejas y se desarrolló en las canchas de calentamiento del complejo tenístico. La gran final se disputó en el estadio principal, donde la dupla conformada por Diego Klein y Neal Skupski cayó ante Fabien Rebould y Patricio Campillo, quienes se proclamaron campeones de esta edición inaugural que combinó deporte, espectáculo y convivencia en el puerto de Acapulco.

