Alarmas en Independiente Medellín: Léider Berrío se pierde el resto del semestre por lesión

Además, otros dos futbolistas fueron reportados con problemas que los ponen en vilo para lo siguiente partidos.

Léider Berrío, en un partido de Independiente Medellín. – Vizzor Image.

Un preocupante comunicado fue emitido por Independiente Medellín este viernes en medio de un momento trascendental en este semestre. Tres jugadores se unen al departamento médico por distintos problemas médicos que no les permitirán hacer parte de las siguientes convocatorias del Poderoso.

El caso más alarmante es el de Léider Berrío. El atacante sufrió ruptura completa de ligamento cruzado anterior en una rodilla, que no se especifica cuál. Se trata de una las lesiones más complicadas para un futbolista y es un hecho que tendrá que pasar por el quirófano. Finalizando febrero, no se ve viable que el jugador pueda actuar en lo que queda del 2026-I.

Un poco menos grave, aunque igual de delicado, está lo de Léyser Chaverra. El lateral derecho presentó un trauma en hiperextensión de rodilla con fisura subcondral de tibia y tampoco se especifica en qué pierna. Al igual que el tema de Berrío, el club no se aventura a dar un tiempo estimado de incapacidad y todo quedará en los análisis sobre su evolución.

Por último, John Montaño fue diagnosticado con una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. La buena noticia para extremo es que se ha especificado como un asunto leve, con lo que se espera que unos días de reposo sean suficientes para que la zona se cure con fisioterapia y entrenamiento diferenciados.

Las lesiones siguen siendo uno de los principales obstáculos para el proyecto de Alejandro Restrepo con Independiente Medellín en la actualidad. El equipo ha tenido un arranque flojo en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I y estará recibiendo a Atlético Bucaramanga por la jornada 9 este sábado. Otra derrota en casa sería un mazazo moral.

Sin embargo, la buena noticia es que el Poderoso superó la fase previa 2 de la Copa Libertadores ante Liverpool de Montevideo. El camino ahora le marca otro rival uruguayo, pues tendrá que medirse a Juventud en la serie definitiva por uno de los cupos a la instancia de grupos del certamen continental. Por lo pronto, estos son los convocados para el duelo frente a Bucaramanga:

Convocadosde Independiente Medellín. – @DIM_Oficial.

