Verstappen advierte sobre la complejidad de la Fórmula 1 a partir del 2026

El piloto de Red Bull lanza una alerta sobre los cambios técnicos que harían que la categoría sea más difícil de entender

Verstappen duda de la dirección tomada por la F1. | Reuters.

Max Verstappen lanzó una advertencia sobre el futuro inmediato de la Fórmula 1. El piloto de Red Bull consideró que, con las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor en 2026, los Grandes Premios serán más complicados de entender para el aficionado promedio.

La categoría atraviesa un momento de crecimiento en popularidad, impulsado por la serie Drive to Survive y producciones cinematográficas recientes. Sin embargo, el neerlandés cree que los cambios enfocados en la gestión de energía podrían generar más dudas que claridad entre los seguidores.

“Será complicado de seguir y de explicar. Eso es lo principal”, afirmó durante una jornada de prensa con Viaplay. Aunque recordó que seguirá siendo un auto de carreras con clasificación y competencia tradicional, advirtió que tomará tiempo adaptarse a la nueva dinámica.

El cuatro veces campeón del mundo explicó que el mayor cambio radica en el uso de la energía por vuelta. “Tienes una cierta cantidad de energía que puedes desplegar y depende de lo bueno que sea tu motor y de lo eficiente que sea tu auto en las rectas”, señaló. Además, reconoció que todavía existen muchas incógnitas sobre cómo impactará esto en los adelantamientos.

Con las alas abiertas en las rectas y una batería limitada, la defensa y los rebases cambiarán de forma importante. “La cuestión es cuánta batería puedes usar en ese momento”, comentó, dejando claro que incluso los pilotos aún intentan entender cómo se desarrollará la competencia bajo estas reglas.

Max Verstappen también cuestionó si la dirección que tomó la F1 es la adecuada. Aunque aseguró que adaptarse a un nuevo estilo de conducción no representa un problema, sí puso en duda si será una experiencia agradable al límite. “Al final tiene que seguir siendo disfrutable. Si no disfrutas ir a trabajar, no durará mucho”, afirmó.

El neerlandés incluso reconoció que las nuevas normas no necesariamente lo motivan a prolongar su carrera. Sobre cuánto tiempo permanecerá en la F1, fue prudente: “Ojalá por mucho tiempo, pero es difícil de predecir. Ojalá todo resulte mejor de lo esperado”. Con ese panorama, la temporada 2026 se perfila como una etapa de transición tanto para pilotos como para aficionados.

Te puede interesar