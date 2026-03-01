Álex Palou confirma su dominio en IndyCar al ganar la primera carrera del año; Pato O’Ward termina quinto

El piloto español arranca con victoria en St. Petersburg en el inicio de la temporada 2026, reafirmando por qué es el actual campeón

Alex Palou, piloto español | IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

Álex Palou ganó la primera carrera de la temporada 2026 de la IndyCar en las calles de St. Petersburg. El vigente campeón ejecutó una estrategia precisa y marcó el ritmo en el momento decisivo para comenzar el año con victoria. Fue desde la vuelta 43 que tomó el liderato tras largar en la cuarta posición dando una clase de manejo para terminar con una ventaja de más de cinco segundo. Scott McLaughlin terminó segundo y con una espectacular remontada Christian Lundgaard, quien largó desde la posición 12 y quedó tercero, mientras que el mexicano Pato O’Ward terminó en el quinto lugar.

La competencia inició con incidente en la primera vuelta. En la curva 4, Sting Ray Robb y Santino Ferrucci chocaron contra el muro y Mick Schumacher quedó sin espacio para evitar el contacto y quedó encima de los dos monoplazas, por lo que abandonó en su debut en la IndyCar. Dirección de carrera mostró bandera amarilla durante cuatro vueltas antes de reanudar.

En la arrancada limpia, McLaughlin sostuvo el liderato. O’Ward partió desde la octava posición, pero perdió dos lugares en los primeros metros. En la vuelta 13, David Malukas sufrió un problema en el neumático delantero izquierdo tras defender su sitio y cayó posiciones; el mexicano avanzó al noveno puesto.

La estrategia comenzó a mover el tablero. McLaughlin entró a pits en la vuelta 36 y cedió la punta. Poco después, en la vuelta 40, Scott Dixon perdió el control al salir de boxes y una rueda trasera se desprendió de su monoplaza, lo que provocó otra bandera amarilla y reagrupó al pelotón.

En la vuelta 43, Palou tomó el liderato, seguido por Marcus Ericsson y McLaughlin. Para el giro 61, el español ya tenía más de 17 segundos de ventaja sobre el sueco y más de nueve sobre el neozelandés. El ritmo del campeón marcó diferencia en un circuito callejero que castigó cualquier error.

McLaughlin rebasó a Ericsson en la vuelta 65, aunque la distancia con Palou superaba los 13 segundos. Armstrong perdió posiciones tras un contacto y los McLaren aprovecharon. Ericsson entró a pits y en la vuelta 67 O’Ward escaló al cuarto sitio. Tras la parada de Palou, McLaughlin volvió momentáneamente al primer puesto, con Lundgaard segundo y O’Ward tercero.

En el tramo final, la estrategia definió el orden definitivo. O’Ward ingresó a pits en la vuelta 69 y cedió terreno. A diez vueltas del final, Palou retomó el liderato con siete segundos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, mientras McLaughlin marchaba tercero. Kirkwood cayó posiciones y Lundgaard aseguró el podio. Palou cruzó primero la meta, McLaughlin fue segundo, Lundgaard tercero y O’Ward cerró quinto para comenzar el campeonato con puntos importantes. Aquí los resultados:

Alex Palou | 1:52:21.6997 | 54 puntos Scott McLaughlin | 1:52:34.1945 | 41 puntos Christian Lundgaard | 1:52:34.6151 | 36 puntos Kyle Kirkwood | 1:52:46.9735 | 32 puntos Pato O’Ward | 1:52:47.7751 | 30 puntos Marcus Ericsson | 1:52:47.9560 | 29 puntos Josef Newgarden | 1:52:48.1216 | 27 puntos Romain Grosjean | 1:52:49.7386 | 24 puntos Rinus VeeKay | 1:52:50.4148 | 22 puntos Dennis Hauger | 1:52:51.5719 | 20 puntos Marcus Armstrong | 1:52:52.1680 | 19 puntos Felix Rosenqvist | 1:52:52.5102 | 18 puntos David Malukas | 1:52:55.4753 | 17 puntos Louis Foster | 1:52:59.7387 | 17 puntos Kyffin Simpson | 1:53:00.6090 | 15 puntos Alexander Rossi | 1:53:11.3124 | 14 puntos Caio Collet | 1:53:23.6771 | 13 puntos Graham Rahal | 1:53:24.8340 | 12 puntos Christian Rasmussen | 1:53:24.8909 | 11 puntos Nolan Siegel | 1:52:23.5695 | 10 puntos Sting Ray Robb | 1:52:24.9430 | 9 puntos Will Power | 1:37:24.3085 | 8 puntos Scott Dixon | 0:44:55.9111 | 8 puntos Santino Ferrucci | 0:00:02.3605 | 6 puntos Mick Schumacher | 0:00:02.8168 | 5 puntos

Te puede interesar: