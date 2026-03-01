Achuapa vs Cobán Imperial, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Achuapa y Cobán Imperial por la jornada 10 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo! El Estadio Winston Pineda será el escenario del duelo entre Deportivo Achuapa y Cobán Imperial, compromiso correspondiente a la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan con la intención de sumar tres puntos importantes para mantenerse en la lucha por las primeras posiciones del campeonato, en un enfrentamiento que promete ser disputado.

Achuapa arriba a este partido después de igualar 0-0 frente a CSD Xelajú MC en su presentación más reciente. El conjunto oriental acumula 15 unidades, producto de cuatro triunfos, tres empates y dos derrotas. El equipo ha logrado mantenerse competitivo gracias a su rendimiento equilibrado, tanto en su cancha como en condición de visitante.

Por su lado, Cobán Imperial llega motivado tras superar 2-0 a Deportivo Malacateco en la jornada anterior, resultado que le permitió alcanzar 17 puntos y ubicarse en la parte alta de la tabla. El cuadro cobanero registra cinco victorias, dos empates y dos derrotas en el torneo. Para este desafío fuera de casa, intentará mantener su buen nivel y seguir sumando en la clasificación.

¿A qué hora inicia la transmisión del Achuapa vs Cobán Imperial hoy domingo 1 de marzo?

El encuentro entre Achuapa y Cobán Imperial está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Winston Pineda.

Achuapa vs Cobán Imperial: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 10 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports, solo para miembros.

Alineaciones confirmadas del Achuapa vs Cobán Imperial: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Ni Achuapa ni Cobán Imperial tendrán jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Ederson Cabezas, Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Edgar Macal, Kevin Tiul, Alexis Matta, Carlos Mejía, Jomal Williams. DT : Rafael Loredo.

Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Carlos Flores, Eduardo Soto, Byron Leal, Ángel Cabrera, Yonathan Morán, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT: Martín García.

