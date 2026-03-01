Saprissa sigue imparable con Medford y vence a Guadalupe

Todo lo que dejó el partido entre Guadalupe vs Saprissa por la jornada 9 del Torneo Clausura de Costa Rica

Saprissa sigue en la pelea | Fuente: @SaprissaOficial

Deportivo Saprissa consiguió una victoria importante al vencer 2-0 a Guadalupe FC, en un partido que estuvo marcado por los dos goles de Bancy Hernández. El encuentro se mantenía equilibrado y sin goles hasta el minuto 57, cuando el delantero nicaragüense aprovechó un error defensivo para abrir el marcador.

El primer gol llegó tras una falla en la salida de la defensa de Guadalupe. Hernández aprovechó el regalo y, con gran tranquilidad, anotó el 0-1, estrenándose como goleador con la camiseta morada. Tres minutos después, Saprissa amplió su ventaja con otro error defensivo. Esta vez, un despeje defectuoso permitió a Hernández conectar un cabezazo para el 0-2.

A pesar de la reacción de Guadalupe, que intentó buscar el empate, Saprissa se mantuvo firme en el control del partido. Los morados manejaron el juego sin mayores sobresaltos y sellaron la victoria, sumando tres puntos clave para mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la clasificación.

Un punto a destacar fue la lesión de Sebastián Acuña, quien tuvo que abandonar el campo al inicio del partido, lo que obligó al cuerpo médico de Saprissa a intervenir rápidamente. Además, Abraham Madriz, quien había sido cuestionado como titular, mostró una gran actuación bajo los tres palos.

Con este triunfo, Saprissa sigue sumando y se mantiene a solo un punto del líder Herediano, mientras que Guadalupe continúa en la parte baja de la tabla, enfrentando dificultades en la lucha por la permanencia.

Los goles del triunfo de Saprissa

⏰ 58’ Gol de Bancy Hernández y Saprissa abre el marcador. pic.twitter.com/CKL7ktQ2Wo — FUTV (@FUTVCR) March 1, 2026

⏰ 60’ Gol de Bancy Hernández, doblete y Saprissa aumenta la ventaja el marcador. pic.twitter.com/I4KFQmPErg — FUTV (@FUTVCR) March 1, 2026

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Guadalupe y Deportivo Saprissa! El encuentro se llevará a cabo este domingo 1° de marzo en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2026, y enfrentará a dos equipos con situaciones opuestas en la tabla. Mientras Saprissa se mantiene en los primeros puestos, Guadalupe buscará sumar puntos vitales para escapar de los últimos lugares.

Guadalupe ocupa la novena posición con 6 puntos en 8 partidos. El conjunto guadalupano ha obtenido una victoria, tres empates y cuatro derrotas. En su más reciente encuentro empató 1-1 contra Pérez Zeledón. Anteriormente, también igualó 1-1 frente a Sporting FC y sufrió una derrota 3-4 ante San Carlos. El equipo de casa buscará aprovechar esta oportunidad para cortar su mala racha y acercarse a los puestos de mitad de tabla.

Por otro lado, Saprissa llega al partido en la cuarta posición con 15 puntos. El Monstruo Morado viene de una importante victoria 2-1 sobre Liga Deportiva Alajuelense en el Clásico Nacional. También derrotó 1-0 a Liberia en la jornada anterior y ha mostrado una gran mejoría desde la llegada de Hernán Medford. Como visitante, Saprissa intentará seguir con su buen rendimiento y consolidarse en la parte alta de la clasificación del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Guadalupe vs Saprissa hoy domingo 1 de marzo de 2026?

El encuentro entre Guadalupe y Saprissa está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV y TDMax.

Alineaciones del Guadalupe vs Saprissa para la jornada 9, al momento

Ni Guadalupe ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este encuentro de la novena jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Mauricio Wright y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Guadalupe : Rodiney Leal, Samir Taylor, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez, Lautaro Ayala, Gian Morera, Axel Amador, Marvin Angulo, Elian Morales, John Jairo Ruíz. DT : Mauricio Wright.

: Rodiney Leal, Samir Taylor, René Miranda, Kenneth Guzmán, Greivin Méndez, Lautaro Ayala, Gian Morera, Axel Amador, Marvin Angulo, Elian Morales, John Jairo Ruíz. : Mauricio Wright. Saprissa: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Kendall Waston, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Sebastián Acuña, David Guzmán, Luis Paradela, Mariano Torres, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT: Hernán Medford.

Antecedentes del Guadalupe vs Saprissa y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Guadalupe y Saprissa:

1 de noviembre de 2025 | Guadalupe 1-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-1 Guadalupe | Torneo Apertura

19 de marzo de 2023 | Saprissa 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura

22 de enero de 2023 | Guadalupe 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

2 de octubre de 2022 | Guadalupe 1-2 Saprissa | Torneo Apertura

