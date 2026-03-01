Álvaro Fidalgo y su gol en el derbi: “Lo soñé varias veces ayer por la noche”

El mediocampista del Betis marcó su primer gol en LaLiga ante el Sevilla y habló en el medio tiempo

Fidalgo celebra su primer gol con el Betis | CRISTINA QUICLER / AFP

Álvaro Fidalgo fue protagonista en el empate 2-2 entre el Real Betis y el Sevilla en el llamado “gran derbi” andaluz, al marcar su primer gol en LaLiga con el conjunto verdiblanco. El mediocampista de 28 años anotó uno de los tantos con los que su equipo se fue al descanso con ventaja de 2-0, resultado parcial que posteriormente se diluyó en la segunda mitad. Tras los primeros 45 minutos, el futbolista habló con DAZN y reveló que había imaginado previamente su anotación.

“Bien, vamos ganando 2-0 al descanso. Esto todavía no terminó, los derbis hay que jugarlos hasta los 90 minutos así que con mucha mesura, mucha tranquilidad, seguir haciendo lo que estamos haciendo. Noventa minutos”, declaró Fidalgo al medio tiempo, cuando el Betis mantenía la ventaja gracias a los goles de Antony y del propio mediocampista naturalizado mexicano.

En esa misma intervención, Fidalgo hizo referencia a su anotación en un partido de alta rivalidad en España. “Lo soñé varias veces ayer por la noche, que pase o no pase es otra cosa. Gracias a Dios así es”, expresó en relación con el tanto que significó su estreno goleador en el campeonato español con la camiseta del Betis.

El encuentro terminó 2-2 después de que el Sevilla reaccionara en la segunda mitad con goles de Alexis Sánchez e Isaac Romero. Fidalgo fue titular y disputó 70 minutos; al momento de su salida, el marcador aún favorecía 2-1 al Betis. El empate dejó al conjunto verdiblanco con 43 puntos en la tabla, ubicado en la quinta posición, en zona de clasificación a la Europa League.

El ex jugador del América llegó al Betis en febrero pasado y firmó contrato hasta 2030. Hasta ahora suma cinco partidos con el club: cuatro en LaLiga y uno en la Copa del Rey. El gol ante el Sevilla representó su primera anotación con el equipo andaluz.

Betis acumula cinco partidos consecutivos sin derrota, con saldo de tres victorias y dos empates. Su próximo compromiso será el domingo 8 de marzo, cuando visite al Getafe en una nueva jornada de LaLiga, en busca de mantenerse en posiciones de competencia europea.

Te puede interesar: