Fin de semana de ciclismo para México: Isaac del Toro y Yareli Acevedo entran en acción

Los principales referentes del ciclismo mexicano en la actualidad tendrán actividad este fin de semana en distintos escenarios del calendario internacional

Isaac del Toro y Yareli Acevedo entran en acción | AFP y Conade

Los principales referentes del ciclismo mexicano en la actualidad tendrán actividad este fin de semana en distintos escenarios del calendario internacional. El nombre que vuelve a acaparar reflectores es el de Isaac del Toro, quien tras su destacada actuación en el UAE Tour afrontará un nuevo reto en Europa al tomar la salida en la Strade Bianche 2026, una de las clásicas de un día más exigentes del ciclismo mundial.

El ciclista originario de Ensenada, Baja California, competirá con el UAE Team Emirates en una alineación de primer nivel. La carrera marcará además el debut en la temporada del actual número uno del ranking mundial, Tadej Pogacar, quien buscará defender el título conseguido en la edición anterior. En esta ocasión, Del Toro no partirá como líder del equipo, sino como uno de los gregarios encargados de respaldar al campeón mundial en una prueba que exige resistencia, estrategia y dominio en terrenos irregulares.

La Strade Bianche se disputará sobre un recorrido de 202.7 kilómetros a través de la región de Toscana, con salida y meta en la histórica ciudad de Siena. Para esta edición, la organización redujo los tramos de grava de 80 a 64 kilómetros, repartidos en 14 sectores, aunque la esencia de la carrera se mantiene intacta con caminos de tierra que suelen marcar diferencias entre los favoritos.

Entre los sectores más emblemáticos destacan Monte Sante Marie y San Martino in Grania, considerados puntos clave donde frecuentemente se rompen los grupos principales. El cierre también es uno de los momentos más espectaculares del calendario, con el ascenso final hacia la Piazza del Campo, escenario que suele definir al ganador tras una jornada de gran desgaste.

Para Del Toro, la carrera representa una oportunidad importante para seguir acumulando experiencia frente a la élite del ciclismo mundial. Su presencia dentro del equipo que lidera Pogacar también permitirá observar de cerca el ritmo de competencia en una de las pruebas más prestigiosas del calendario de clásicas.

Mientras tanto, otra de las figuras del ciclismo mexicano también verá acción este fin de semana. La capitalina Yareli Acevedo participará en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista que se celebrará en Perth, Australia, con el objetivo de mantener el buen inicio de temporada que ha mostrado en las competencias internacionales recientes.

Acevedo, campeona mundial en la prueba por puntos, tendrá un calendario intenso durante el evento. Su primera aparición será el viernes 6 de marzo en la prueba de eliminación, mientras que el sábado competirá en el madison y el domingo cerrará su participación en el omnium, dentro de un programa que reúne a las principales exponentes del ciclismo de pista.

La competencia en Australia reparte puntos importantes para el ranking internacional, por lo que representa una escala relevante en su proceso de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La ciclista de la UNAM llega además con confianza después de su actuación en el Panamericano de Santiago de Chile, donde conquistó cinco medallas, incluidas tres de oro en las pruebas de ómnium, eliminación y madison, además de dos platas en puntos y persecución por equipos.

Te puede interesar: