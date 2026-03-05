Árbitros mexicanos salen de Qatar y emprenden regreso a México tras crisis en Medio Oriente

César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra logran salir de Qatar por tierra, viajaron a Riad y volarán vía Estambul para poder llegar a México

Los árbitros mexicanos que se encontraban en Qatar lograron iniciar su regreso a México, después de varios días de incertidumbre provocada por el cierre del espacio aéreo en distintos países de Medio Oriente.

Claro Sports pudo saber que los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra ya salieron de territorio qatarí y cruzaron por tierra la frontera rumbo a Arabia Saudita. El grupo llegó a la ciudad de Riad, desde donde continuará su trayecto con un vuelo hacia Estambul y, posteriormente, a México.

La Federación Mexicana de Fútbol había informado previamente que mantenía comunicación constante con los silbantes, quienes permanecieron varios días hospedados en un hotel de Doha mientras se analizaban alternativas para su salida ante las restricciones aéreas que afectaron a la zona del Golfo Pérsico.

El organismo explicó que durante todo el proceso contó con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que apoyó en el seguimiento del caso. La FMF también mantuvo contacto con autoridades deportivas internacionales para evaluar opciones de traslado conforme cambiaba la situación en la región.

La situación de los árbitros mexicanos en Arabia Saudita

Antes de que se definiera su retorno, la propia Federación había informado que los árbitros mexicanos fueron invitados a dirigir el partido de la jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq. La designación formaba parte de acuerdos de colaboración arbitral entre federaciones.

Sin embargo, el contexto regional obligó a replantear los planes de viaje del grupo arbitral. El cierre del espacio aéreo en varios países impidió el traslado inmediato hacia México, lo que generó ajustes logísticos para encontrar una ruta segura de regreso.

Roberto García Orozco, analista arbitral de Claro Sports, explicó que durante su estancia los árbitros vivieron momentos de tensión. El exsilbante señaló que pudo hablar directamente con César Ramos sobre lo ocurrido durante esos días en Qatar.

“Afortunadamente ya estarán de regreso, pero fue algo complicado. Tuve oportunidad de platicar con César y vivieron cosas diferentes y difíciles. El escuchar los estruendos de las bombas y todo no fue nada fácil”, relató García Orozco. Con el traslado ya en marcha, los árbitros mexicanos se encaminan a completar el trayecto que los llevará de vuelta al país tras varios días marcados por la incertidumbre.

