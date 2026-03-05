Marruecos cambia de técnico a meses del Mundial 2026: Regragui se despide y Xavi sería el futuro DT

La federación prepara el nombramiento de Mohamed Ouahbi rumbo al Mundial 2026

La selección de Marruecos atraviesa un momento de transición a poco menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Walid Regragui anunció su despedida del equipo nacional a través de redes sociales, mientras que la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) convocó una conferencia de prensa para confirmar oficialmente el final de su etapa al frente del combinado africano. Todo apunta a que el nuevo entrenador será Mohamed Ouahbi, quien viene de lograr el título del Mundial sub 20 con Marruecos en 2025 para la máxima justa del fútbol.

Regragui, de 50 años, llegó al cargo poco antes del Mundial de Qatar 2022 para sustituir al bosnio Vahid Halilhodzic. Su impacto fue inmediato, al conducir a Marruecos a una histórica semifinal mundialista, en la que cayó 2-0 ante Francia el 14 de diciembre de 2022. Aquella actuación convirtió al conjunto africano en la gran revelación del torneo y marcó uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol marroquí.

Tras ese éxito, el técnico llevó al equipo hasta la final de la Copa Africana de Naciones 2026, disputada el pasado 18 de enero, donde Marruecos cayó 1-0 ante Senegal en tiempo extra. Fue la primera final continental del país desde 2004. Sin embargo, el proceso también estuvo marcado por momentos complicados, como la eliminación en los octavos de final de la Copa Africana 2023, cuando Marruecos perdió 2-0 ante Sudáfrica el 30 de enero de 2024 en Costa de Marfil.

Durante su ciclo, la selección marroquí también registró una racha de 19 victorias consecutivas antes de empatar 1-1 con Mali el 26 de diciembre. A partir de ese momento, el equipo solo volvió a caer ante Senegal en la final continental. A pesar de estos resultados, las críticas al funcionamiento del equipo y la relación del técnico con los medios se intensificaron en los últimos meses, incluso con silbidos de la afición en Rabat.

Agotado por el entorno y tras la derrota en la final africana, Regragui decidió presentar su dimisión. La federación aceptó su decisión y comenzó la búsqueda de un sustituto.

Xavi Hernández, en la mira para después del Mundial

El primer objetivo del presidente de la FRMF, Fouzi Lekjaa, fue el español Xavi Hernández, a quien querían como líder del proyecto rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, el exentrenador del Barcelona declinó la posibilidad al considerar que el tiempo de preparación antes de la Copa del Mundo era demasiado corto para iniciar un proyecto competitivo, informa el diario español Marca, que agrega que la opción de Xavi podría ser viable después de la justa mundialista.

Mohamed Ouahbi, sería el elegido para emular lo hecho en el Mundial sub 20

Ante este escenario, la federación optó por apostar por un perfil nacional. El elegido sería Mohamed Ouahbi, técnico belga-marroquí especializado en formación y que trabajó en las fuerzas básicas del Anderlecht. Su nombre ganó fuerza tras conquistar el Mundial sub 20 con Marruecos en octubre de 2025, lo que lo colocó como uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del país.

En caso de confirmarse su nombramiento, Ouahbi contará con un cuerpo técnico con experiencia internacional. Estará acompañado por João Sacramento, exasistente de José Mourinho, y por Youssouf Hadji, quien formó parte del cuerpo técnico de Hervé Renard durante el Mundial de Rusia 2018. La idea de la federación es rodear al nuevo seleccionador con figuras de alto nivel para afrontar el reto de dirigir a Marruecos en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

