El regreso que conmovió al ciclismo: Egan Bernal, nominado a los Laureus

El colombiano Egan Bernal compite por el premio Regreso del Año en los Laureus 2026, luego de su histórico triunfo en la etapa 16 de la Vuelta a España.

Egan Bernal, celebrando | RAUL ARBOLEDA / AFP.

Cuatro años después de aquel dramático accidente que puso en riesgo su vida y su carrera, Egan Bernal volvió a saborear la gloria en una grande. El 9 de septiembre, el colombiano conquistó la etapa 16 de la Vuelta a España, firmando una victoria cargada de simbolismo tras el fuerte choque que sufrió en enero de 2022 contra un bus en Gachancipá.

Aquel triunfo no solo representó un éxito deportivo, sino la confirmación de una recuperación que parecía imposible. Bernal, campeón del Tour y del Giro en el pasado, demostró que su resiliencia y disciplina lo mantienen en la élite del ciclismo mundial, convirtiendo su victoria en una de las historias más inspiradoras de la temporada.

Nominado al Regreso del Año en los Laureus

Gracias a ese logro, el zipaquireño fue nominado en la categoría Regreso del Año de los Laureus World Sports Awards 2026, premios que reconocen a los deportistas más destacados del último año. La distinción confirma el impacto internacional de su hazaña y lo pone nuevamente bajo los reflectores del deporte mundial.

En esta categoría, Bernal compite con figuras de primer nivel como Simon Yates, quien en 2025 logró una de las victorias más resonantes del calendario al imponerse en la clasificación general del Giro de Italia. El británico aparece como uno de los favoritos para quedarse con el galardón.

Una competencia de talla mundial

La lista de nominados al mejor regreso también incluye a la tenista Amanda Anisimova, el golfista Rory McIlroy, la atleta venezolana Yulimar Rojas y la futbolista inglesa Leah Williamson, lo que evidencia el alto nivel de la competencia. El ganador será anunciado el próximo lunes 20 de abril.

En las categorías principales de los premios también aparecen nombres de enorme peso. Al galardón de mejor deportista masculino del año aspiran Carlos Alcaraz, Ousmane Dembélé, Tadej Pogacar y Jannik Sinner; mientras que en la rama femenina las favoritas son Aitana Bonmatí y Aryna Sabalenka. En medio de ese firmamento de estrellas, el nombre de Egan Bernal vuelve a brillar como símbolo de superación y orgullo colombiano.

Te puede interesar: