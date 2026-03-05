Preocupación para la Selección Colombia: Daniel Muñoz, lesionado en Crystal Palace

El colombiano salió lesionado en el partido entre Tottenham Hotspur y Crystal Palace por la fecha 29 de la Premier League.

Se prendieron las alarmas de la Selección Colombia. Este jueves 5 de marzo se disputó la jornada número 29 de la Premier League y el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, tuvo acción. Los dirigidos por Oliver Glasner visitaron al Tottenham en un duelo 100 % londinense.

Más allá del resultado o de lo que pudo pasar en los 90 minutos, la noticia paso en las primeras acciones del encuentro. Nada más al minuto 7, Souza le propinó una tremenda barrida a Daniel Muñoz, el colombiano sufrió una caída aparatosa y su hombro derecho se vio afectado.

ATENCIÓN COLOMBIA: Daniel Muñoz sintió una molestia en su hombro derecho tras una fuerte entrada y debió ser reemplazado en Crystal Palace vs. Tottenham.



A pesar de intentar volver al encuentro, el lateral derecho de la Selección Colombia no pudo continuar y al minuto 14 fue sustituido. Vale la pena recordar que, el ‘cafetero’ ya había sufrido una lesión de rodilla que lo marginó de varios partidos de la Premier League y aunque en esta oportunidad pudo salir por sus propios medios, las muestras de dolor fueron evidentes.

El 2026 de Daniel Muñoz

Teniendo en cuenta que a finales de 2025 e inicios de 2026, Daniel Muñoz estuvo ausente por una lesión de rodilla que lo llevo al quirófano. El colombiano ha estado presente en 21 de 29 partidos jugados en la Premier League 2025-2026. Además, el ‘tricolor’ se ha reportado por tres goles y dos asistencias.

Así mismo, en el campeonato internacional, la UEFA Conference League, el lateral derecho tuvo acción este 2026 en los playoffs de la competencia. Crystal Palace venció a Zrinjski por tres goles a uno en el marcador global y sigue con viva en el torneo europeo.

Ahora bien, la preocupación de la Selección Colombia está más que latente. Pues, a menos de cuatro meses de la Copa Mundial de la FIFA, que una de sus piezas claves y fundamentales salga lesionada de un partido, es más que preocupante. Eso sí, su reemplazo natural en el equipo nacional es Santiago Arias, que más allá de no estar consolidado, vive un buen presente en el fútbol de Argentina.

