Claro Sports transmitirá la UEFA Europa League y la UEFA Conference League en México

La multiplataforma de Claro Sports llevará a los aficionados mexicanos partidos de las fases finales de los torneos europeos, con transmisiones desde los octavos de final y derechos vigentes para México y Centroamérica hasta la temporada 2026-2027

Claro Sports anunció que transmitirá en México las eliminatorias de la UEFA Europa League y la UEFA Europa Conference League, ampliando su oferta de futbol internacional para los aficionados del país.

A partir de los octavos de final, los seguidores del fútbol europeo podrán disfrutar hasta la mitad de los partidos de cada jornada a través de la multiplataforma de Claro Sports.

La cobertura comenzará con los partidos de ida programados para el 12 de marzo, con transmisiones que iniciarán a las 11:35 horas (tiempo de la Ciudad de México) y se extenderán hasta las 16:00 horas, acompañando cada jornada con análisis, narración y cobertura especializada.

La programación continuará con los encuentros de vuelta de los octavos de final, replicando el mismo esquema de transmisión para las siguientes fases del torneo: cuartos de final, semifinales y la gran final.

Este acuerdo forma parte de la ampliación de derechos de transmisión que mantiene Claro Sports con la Union of European Football Associations, los cuales se extienden para México y Centroamérica hasta la temporada 2026-2027.

“El fútbol europeo despierta una enorme pasión en México y en toda la región. Con la transmisión de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League reforzamos nuestro compromiso de llevar a las audiencias los torneos más relevantes del mundo, con cobertura multiplataforma y acceso a los momentos más emocionantes de cada jornada”, dijo José Antonio Aboumrad, Director de Claro Sports.

Con esta incorporación, Claro Sports fortalece su portafolio de contenidos deportivos internacionales y reafirma su misión de acercar a las audiencias de la región las competencias deportivas más relevantes del mundo a través de su multiplataforma.

Te puede interesar: