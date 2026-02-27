Así se juegan los octavos de final de la Conference League 2026: fecha de partidos y transmisiones

Ya se conoce el cuadro final camino a la gran final del 27 de mayo, en Leipzig.

La UEFA Conference League 2025/26 ya tiene definidos sus octavos de final y el camino completo hacia la gran final del 27 de mayo en Leipzig. El sorteo realizado en Nyon confirmó ocho eliminatorias que, si bien no presentan un “cruce bomba” evidente, sí muestran una paridad marcada entre equipos de distintas ligas europeas que llegan con argumentos para soñar en grande por el título que levantó el Chelsea en la última temporada.

Lech Poznań, Shakhtar Donetsk, Crystal Palace, AEK Larnaca, Samsunspor, Rayo Vallecano, Sigma Olomouc, Mainz 05, AZ Alkmaar, Sparta Praga, Fiorentina, Raków Częstochowa, Celje, AEK Atenas, Rijeka y Strasbourg son los 16 protagonistas de esta fase. Todos conocen ya su recorrido hasta semifinales, en un cuadro que promete duelos cerrados y detalles que pueden inclinar la balanza.

¿Cómo y cuándo se juegan los octavos de final de la Conference League 2026? Calendario completo

Los octavos de final se disputarán a doble partido, con encuentros programados para el 12 y 19 de marzo de 2026. Como es habitual, la UEFA confirmará horarios oficiales tras la publicación del calendario definitivo. Los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera:

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk

Crystal Palace vs AEK Larnaca

Samsunspor vs Rayo Vallecano

Sigma Olomouc vs Mainz 05

AZ Alkmaar vs Sparta Praga

Fiorentina vs Raków

Celje vs AEK Atenas

Rijeka vs Estrasburgo

¿Quién transmite en vivo la Conference League 2026 y dónde ver por TV y online?

La Conference League 2026 podrá verse en vivo a través de distintas señales según el país. Claro Sports transmitirá en vivo los partidos en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón. En Colombia, Argentina y el resto de Sudamérica (excepto Brasil), la competencia podrá seguirse por ESPN y Disney+ Premium, mientras que en México los derechos corresponden a ESPN.

¿Cómo quedan los cruces de la Conference League para cuartos de final y semifinales?

Tras el sorteo, el cuadro quedó completamente definido hasta la final. Los ganadores de las primeras dos llaves se enfrentarán en una semifinal, mientras que los vencedores de las llaves 3 y 4 disputarán la otra. Según la disposición del sorteo quedó de la siguiente forma:

Llave 1: El ganador de Lech Poznań vs Shakhtar Donetsk se enfrentará al vencedor de AZ Alkmaar vs Sparta Praga .

El ganador de se enfrentará al vencedor de . Llave 2: El ganador de Crystal Palace vs AEK Larnaca se cruzará con el vencedor de Fiorentina vs Raków Częstochowa .

El ganador de se cruzará con el vencedor de . Llave 3: El ganador de Samsunspor vs Rayo Vallecano se medirá con el vencedor de Celje vs AEK Atenas .

El ganador de se medirá con el vencedor de . Llave 4: El ganador de Sigma Olomouc vs Mainz 05 se enfrentará al vencedor de Rijeka vs Strasbourg.

El camino a Leipzig para la final de la Conference League | HAROLD CUNNINGHAM / AFP

Estos son los criterios de desempate en caso de igualar el marcador global

Las eliminatorias se disputan a doble partido (ida y vuelta). Si tras los 180 minutos el marcador global termina empatado, se jugará una prórroga de 30 minutos dividida en dos tiempos de 15. Si la igualdad persiste luego del tiempo suplementario, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales. El criterio del gol de visitante ya no se aplica en competiciones UEFA, por lo que cualquier empate global se resuelve directamente en el alargue o desde el punto penal.

