Santiago Buitrago le da a Colombia su primer triunfo del 2026

El escarabajo ganó el Trofeo Laigueglia y le dio a Colombia su primera victoria del 2026 tras un ataque decisivo a 10 kilómetros de meta.

Santiago Buitrago | Martin Silva Cosentino/NurPhoto/NurPhoto via AFP.

Colombia abrió su cuenta de victorias en la temporada 2026 gracias a una brillante actuación de Santiago Buitrago. El bogotano se impuso en el Trofeo Laigueglia, clásica italiana que marca el pulso del calendario europeo en esta época del año y que sirve como antesala a las grandes competencias del primer semestre.

Buitrago venía de competir en el Tour Down Under y de finalizar cuarto en los Campeonatos Nacionales de Ruta. Tras ese arranque en Australia y Colombia, viajó a Europa y en su primera presentación logró subirse a lo más alto del podio, enviando un mensaje claro sobre su estado de forma.

Ataque demoledor en los últimos kilómetros

La carrera se disputó sobre 192 kilómetros, con un perfil típico de clásica: siete repechos cortos pero explosivos, algunos con rampas que alcanzaron el 8,4 % de inclinación. En ese terreno quebrado, el colombiano se mostró sólido y paciente hasta encontrar el momento indicado para lanzar su ofensiva.

El ataque llegó a falta de 10 kilómetros para la meta. Buitrago aceleró en uno de los ascensos definitivos y nadie pudo seguir su ritmo. Se marchó en solitario rumbo a Laigueglia y cruzó la meta con autoridad, firmando así su primer triunfo del año y el primero para el país en 2026.

Un logro con historia para el ciclismo colombiano

Con esta victoria, Buitrago se convirtió en el segundo colombiano en ganar el Trofeo Laigueglia después de Jose Serpa, quien lo logró en 2014. Además, el país ya había estado cerca en otras ediciones con los segundos puestos de Miguel Angel Rubiano (2012) y Egan Bernal (2021).

El podio lo completaron el francés Romain Gregoire, a 25 segundos, y el italiano Antonio Tiberi, quien fue pieza clave como gregario y acompañante del colombiano durante los kilómetros decisivos.

Lo que viene para Buitrago

Tras este sólido arranque europeo, Buitrago centrará su preparación en la Tirreno-Adriatico, que comenzará el 9 de marzo, y posteriormente afrontará la Vuelta a Cataluña. El gran objetivo del primer tramo del año será el Giro de Italia, su primer gran reto de la temporada.

Este triunfo también se suma a la buena racha del ciclismo nacional, que ya había celebrado con la victoria de Juan Sebastian Molano en la primera etapa del Tour de Oman, disputada en Bimmah Sink Hole. Colombia empieza el año pedaleando fuerte en el viejo continente.

