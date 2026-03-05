Diego Ulloa sería sancionado luego de la controvertida jugada en Santa Fe vs Nacional

El juez central fue sancionado luego de la controversial jugada en el Santa Fe vs Nacional, que desató críticas en el fútbol colombiano.

La polémica arbitral que se presentó en uno de los partidos más comentados de la reciente jornada de la Liga BetPlay sigue generando repercusiones dentro del fútbol colombiano. Tras varios días de críticas y análisis sobre una jugada puntual, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol habría tomado una decisión disciplinaria contra el juez central de ese compromiso.

Diego Ulloa habría sido sancionado por la Comisión Arbitral

El protagonista del caso es el árbitro Diego Ulloa, quien estuvo a cargo del partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, disputado el pasado miércoles 25 de febrero. El encuentro terminó envuelto en polémica luego de una determinación arbitral en los minutos finales que generó múltiples cuestionamientos por parte de analistas y aficionados.

La jugada que encendió la controversia se produjo cuando Ulloa anuló un gol de Independiente Santa Fe en los instantes decisivos del compromiso, al sancionar una supuesta falta en ataque. Sin embargo, tras varias revisiones y comentarios posteriores, diferentes expertos arbitrales señalaron que la infracción no habría existido, lo que alimentó aún más la discusión alrededor de la decisión.

Sobre este tema se pronunció el analista Carlos Antonio Vélez, quien durante la mañana de este jueves 5 de marzo, en su espacio Palabras Mayores deRCN y Win Sports, aseguró que el árbitro fue sancionado por la Comisión Arbitral debido a su actuación en aquel compromiso.

De acuerdo con lo señalado por Vélez, uno de los indicios que evidenciarían la sanción es que Diego Ulloa no ha vuelto a ser designado para dirigir partidos del fútbol profesional colombiano desde aquel duelo entre Santa Fe y Nacional, lo que ha sido interpretado como una medida disciplinaria por parte de los encargados del arbitraje.

La reacción de Santa Fe tras la polémica

La decisión tomada en ese encuentro también provocó la reacción institucional de Independiente Santa Fe. Días después del partido, el club publicó un comunicado con tono irónico en el que solicitó a la FIFA tener en cuenta a Ulloa y a todo su equipo arbitral —incluyendo al VAR— para dirigir la final del próximo Mundial de Fútbol.

El mensaje fue interpretado como una crítica directa al desempeño del cuerpo arbitral durante ese partido, reflejando el profundo malestar que dejó la actuación del juez central y de los encargados de la asistencia tecnológica.

El debate arbitral continúa en el fútbol colombiano

Mientras tanto, desde distintos sectores del fútbol colombiano esperan que las autoridades continúen aplicando sanciones cuando se presenten errores arbitrales determinantes. En las últimas temporadas, varias decisiones de los jueces han generado polémica en diferentes partidos, llegando incluso a influir de manera directa en los resultados dentro del campeonato.

