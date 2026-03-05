¿Era roja para Güemez en el Santos vs Cruz Azul? Roberto García Orozco lo analiza en el VAR

El analista arbitral de Claro Sports, Roberto García Orozco, revisó las jugadas más polémicas de la jornada 9 del Clausura 2026, una fecha doble que dejó varias decisiones discutidas en distintos partidos del fútbol mexicano. Una de ellas ocurrió en el encuentro entre Santos y Cruz Azul, donde el árbitro Iván Antonio López Sánchez expulsó inicialmente a Javier Güémez por una entrada que calificó como juego brusco grave. Sin embargo, tras la intervención del VAR y una revisión en cancha, la decisión cambió. García Orozco explicó que el defensor alcanzó a jugar el balón antes del contacto y que el choque posterior con Paradela fue mínimo y accidental, por lo que no existía riesgo para la integridad del rival. En ese sentido, consideró correcta la participación del videoarbitraje al recomendar la revisión que terminó en tarjeta amarilla en lugar de la expulsión.

El análisis también se centró en el partido entre Monterrey y Querétaro, donde el árbitro Salvador Pérez tuvo, según García Orozco, una tarde complicada. El exsilbante señaló que una entrada de Venegas sobre Chávez debió sancionarse directamente con tarjeta roja por juego brusco grave, ya que el defensor llegó tarde y fue directo al tobillo del rival; el árbitro mostró amarilla, aunque el jugador terminó expulsado por acumulación. Además, cuestionó la decisión final en un penal señalado a favor de Rayados, donde el defensor queretano cargó por la espalda a Uros Durdevic sin disputar el balón.

