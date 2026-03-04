Fulham vs West Ham en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 29

El equipo de Raúl Jiménez busca su tercera victoria al hilo, frente a unos Hammers que están en zona de descenso. Sigue el resultado y goles al momento

Fulham vs West Ham, en vivo el partido del fútbol de Inglaterra | Claro Sports

Alineaciones del Fulham vs West Ham para la jornada 29, al momento Fulham.- Bernd Leno, Kenny Tete, Issa Diop, Calvin Bassey, Antonee Robinson, Sander Berge, Tom Cairney, Samuel Chukwueze, Josh King, Alex Iwobi y Raúl Jiménez. West Ham.- Mads Hermansen, Aaron Wan-Bissaka, Axel Disasi, Jean-Clear Todibo, El Hadji Malick Diouf, Tomas Soucek, Mateus Fernandes, Crysencio Summerville, Jarrod Bowen, Callum Wilson, Taty Castellanos. ¿A qué hora inicia el Fulham vs West Ham hoy 4 de marzo de 2026? Fulham vs West Ham iniciará en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México). El cotejo se disputará en el Craven Cottage, recinto ubicado en Londres y cuya capacidad es para poco más de 25 mil espectadores. ¿Dónde ver el Fulham vs West Ham en vivo? Canales de TV y streaming online El partido entre el Fulham de Raúl Jiménez y el West Ham, correspondiente a la jornada 29 de la Premier League, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de HBO Max. Además en Claro Sports tendremos todas las acciones en nuestro tradicional minuto a minuto.

Raúl Jiménez y el Fulham regresan a la actividad de la Premier League, cuando reciban al West Ham en la jornada 29 del fútbol inglés. Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports, donde les llevaremos cada detalle, estadísticas, resultado y goles al momento del duelo a disputarse hoy miércoles 4 de marzo en punto de las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

Los Cottagers llegan al compromiso en el décimo lugar de la tabla general en Inglaterra, gracias a sus 40 puntos (12 victorias, cuatro empates y 12 derrotas). Son dos triunfos al hilo para los hoy locales, luego de tres caídas consecutivas.

Del otro lado los Hammers ocupan el sitio 18 de la clasificación, en zona de descenso con 25 unidades (seis victorias, siete igualdades y 15 derrotas). Los visitantes arriban con tres fechas al hilo sin conseguir los tres puntos.

