¡Por culpa del Piojo Herrera! La cláusula especial de Fernando Batista en Costa Rica

La Federación Costarricense de Fútbol decidió cambiar las reglas del juego tras una experiencia reciente que dejó lecciones importantes. Con la llegada del argentino Fernando “Bocha” Batista como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, el contrato firmado incluye una cláusula especial pensada para evitar problemas económicos como los que se vivieron durante el proceso de Miguel “Piojo” Herrera.

El anterior vínculo con el técnico mexicano estaba firmado hasta la finalización del Mundial 2026, independientemente de si la selección lograba clasificar o no. Cuando el proyecto terminó antes de tiempo, en diciembre, la Fedefútbol tuvo que asumir el pago del contrato restante, un costo que generó cuestionamientos y obligó a replantear la forma de negociar con el próximo entrenador.

Por esa razón, el acuerdo con Batista tiene una condición distinta. Según informó Tigo Sports, el contrato establece que si Costa Rica queda eliminada del proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2030, el vínculo se dará por terminado automáticamente. De esta manera, la Federación no tendrá que esperar hasta el inicio o final del Mundial ni pagar una indemnización adicional por el tiempo restante del contrato.

La medida busca proteger las finanzas de la entidad y evitar repetir una situación similar a la vivida con Herrera. En otras palabras, el nuevo seleccionador deberá cumplir con los objetivos deportivos para mantener vigente su contrato y cobrar la totalidad del acuerdo firmado con la Federación.

Batista, de 55 años, llega con la misión de iniciar un nuevo ciclo en la Sele tras la frustración de no haber clasificado al Mundial 2026. Durante su presentación prometió trabajo, disciplina y sacrificio para devolver a Costa Rica a una Copa del Mundo. “Lo que sí prometo es mucho trabajo y mucho sacrificio. La disciplina y los valores no se negocian”, aseguró el entrenador.

El técnico argentino también dejó abierta la posibilidad de conversar con Keylor Navas, uno de los referentes históricos del fútbol costarricense y protagonista del recordado Mundial de Brasil 2014. Para Batista, la reconstrucción del equipo debe combinar experiencia y juventud, con una transición gradual que permita mantener la competitividad de la selección. El desafío del nuevo entrenador no será menor. Costa Rica, la selección centroamericana con más participaciones mundialistas, busca recuperar protagonismo en Concacaf y volver a ilusionar a una afición que aún recuerda con orgullo la histórica campaña en Brasil 2014.

