Posibles alineaciones de América de Cali vs Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana 2026

El cuadro Escarlata recibió el beneficio en el sorteo de ser local para una serie a partido único por un cupo en la fase de grupos.

América de Cali y Atlético Bucaramanga van por un cupo a fase de grupos.

Ya están por quedar definidos los equipos que avanzarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Esa será la contienda entre América de Cali y Atlético Bucaramanga, quienes definen una serie a partido único en la que el cuadro Escarlata recibió el beneficio de ser local durante el sorteo. Son 90 minutos y una eventual tanda de penaltis para conseguir el objetivo.

Posible alineación de América de Cali para el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Jan Lucumí, Rafael Carrascal, Josen Escobar, Darwin Machís; Yeison Guzmán y Daniel Valencia. D.T.: David González.

Posible alineación de Atlético Bucaramanga para el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así forma Atlético Bucaramanga: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Jefferson Mena, José García, Freddy Hinestroza; Gustavo Charrupí, Aldaír Zárate, Fabián Sambueza; Émerson Batalla, Luciano Pons y Kevin Londoño. D.T.: Leonel Álvarez.

¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Atlético Bucaramanga por la Copa Sudamericana 2026?

El pitazo inicial en el Estadio Pascual Guerrero de Cali se programó para las 7:30 p.m. de este jueves, 5 de marzo. Las señal de transmisión será DSports a través de los cableoperadores o la plataforma Dgo.

Te puede interesar