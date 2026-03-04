Murió Ana Luisa Peluffo a los 96 años, la actriz fue estrella de la época de oro del cine mexicano

La actriz de la Época de Oro del cine mexicano falleció a los 96 años en paz en su rancho de Jalisco. Participó en más de 160 películas

Fue la primera actriz mexicana en hacer un desnudo | @analuisa.peluffo

El cine mexicano pierde a una de sus figuras más icónicas y pioneras. Ana Luisa Peluffo, reconocida por su belleza, talento y valentía al romper tabúes en la pantalla grande, falleció a los 96 años este 4 de marzo de 2026. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en redes sociales, donde se detalló que la actriz murió en paz en su rancho ubicado en Jalisco, rodeada de sus seres queridos, incluyendo a su hijo. El mensaje familiar resaltó el legado artístico de Peluffo y solicitó respeto durante el duelo, enfatizando que su recuerdo perdurará en quienes valoraron su trayectoria y compañía.

Ana Luisa Peluffo nació el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, como Ana Luisa Quintanar. Hija única de Ana María Paz y Luis Quintana, su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de su padre a causa de cáncer, lo que la hizo más reservada. Su madre se volvió a casar con el productor argentino Manuel Peluffo, cuyo apellido adoptó artísticamente y quien influyó en su entrada al mundo del espectáculo. Desde pequeña mostró inclinación por las artes, destacando en el ballet acuático del Club Deportivo de Chapultepec, aunque cambios familiares interrumpieron esa etapa y la llevaron hacia el teatro y el cine.

Su carrera despegó en la década de 1950, durante el apogeo de la Época de Oro del cine mexicano, un periodo dorado donde colaboró con grandes directores y actores. Peluffo participó en más de 160 a 200 películas, convirtiéndose en una de las actrices más prolíficas y versátiles de su generación. Además de su trabajo en el cine, incursionó en televisión con participaciones en telenovelas y series, manteniendo una carrera activa hasta 2014, cuando apareció en la serie “El Mariachi”.

La actriz dejó una huella indeleble no solo por su talento interpretativo, sino por su audacia al desafiar convenciones sociales en una época conservadora. Su vida personal incluyó cuatro matrimonios: con Labib Hadad, el actor Octavio Arias, el cantante Carlos Montiel (padre de su hijo Martín Luis) y el empresario Carlos Cerro. Retirada en sus últimos años, vivió con serenidad en su hogar, ya sea en Jalisco o Morelos, disfrutando de la tranquilidad junto a su familia.

¿De qué murió Ana Luisa Peluffo, actriz de la época de oro del cine mexicano?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa específica de su muerte. En los comunicados oficiales se indica únicamente que Ana Luisa Peluffo falleció en paz, en un ambiente tranquilo y acompañada por sus seres queridos en su rancho en Jalisco. No se mencionan detalles clínicos ni enfermedades previas, y se enfatiza que los servicios funerarios fueron privados, en apego a su voluntad. Fuentes cercanas sugieren que podría tratarse de causas naturales relacionadas con su avanzada edad de 96 años, pero nada ha sido confirmado oficialmente. La prioridad de la familia ha sido respetar su privacidad y pedir comprensión en este momento de duelo.

Murió Ana Luisa Peluffo: ¿Cuál fue la trayectoria de la actriz mexicana?

Ana Luisa Peluffo inició su carrera cinematográfica en 1953 con “Orquídeas para mi esposa”, aunque su verdadero despegue llegó en 1955. Trabajó con productores y directores emblemáticos como Pedro Calderón y Miguel M. Delgado. Fue pionera al realizar el primer desnudo total en el cine mexicano en la película “La fuerza del deseo” (1955), un hecho que generó gran controversia y publicidad, con anuncios que mostraban solo una silueta femenina con un signo de interrogación. Este acto la posicionó como una actriz valiente que rompió barreras en una industria dominada por normas conservadoras.

A lo largo de su trayectoria, participó en más de 160 películas, muchas de ellas durante la Época de Oro, y continuó activa en décadas posteriores. En los años 80, ya con más de 50 años, volvió a desafiar estereotipos con desnudos en cintas como “Perro callejero” (1980) y “La combi asesina” (1982), demostrando un físico cuidado y una actitud desafiante. Además, tuvo una extensa carrera en televisión, incluyendo telenovelas como “Sonadoras” y “Lazos de amor”, y su última aparición fue en 2014 en “El Mariachi”. Su legado incluye no solo actuaciones memorables, sino también su rol como directora de ballet acuático en sus inicios.

¿Cuáles fueron las películas que protagonizó Ana Luisa Peluffo?

Entre las películas más destacadas de Ana Luisa Peluffo se encuentra “La fuerza del deseo” (1955), donde interpretó el papel principal y marcó historia con la primera escena de desnudo completo en el cine nacional. Esta cinta, dirigida por Miguel M. Delgado, atrajo multitudes gracias a su audacia y se convirtió en un hito de la Época de Oro.

Otras producciones icónicas incluyen títulos de los años 50 y 60 que la consolidaron como estrella versátil, aunque no siempre se detallan listas exhaustivas en los reportes recientes. En etapas posteriores, participó en filmes como “Perro callejero” (1980) y “La combi asesina” (1982), donde nuevamente incluyó escenas que desafiaron tabúes pese a su madurez. Su filmografía abarca alrededor de 200 cintas, colaborando con leyendas del cine mexicano y dejando un impacto duradero en la cultura popular.

Con su partida, México despide a una actriz que no solo brilló en la pantalla, sino que contribuyó a transformar la percepción de la mujer en el cine. Ana Luisa Peluffo permanecerá como símbolo de talento, belleza y coraje en la historia del séptimo arte nacional.

Te puede interesar