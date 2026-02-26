Rating Colombia del 25 de febrero de 2026, según CNC: dominio absoluto de ‘A Otro Nivel’

El reality musical tomó la batuta del ‘Desafío XX’ y domina el rating día tras día.

A Otro Nivel Canal Caracol – Canal Caracol.

Después de lo que fue el final del ‘Desafío XX’ había incertidumbre sobre el futuro del liderato en el rating nacional. Pues bien, ‘A Otro Nivel’, el programa que lo está reemplazando tomó la batuta, desde su lanzamiento aparece como el primero en el reconocido escalafón. Todos los detalles de lo que fue este miércoles 25 de febrero, lo encuentra en Claro Sports.

Rating en Colombia del 25 de febrero de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

1. A Otro Nivel – Canal Caracol – 8,45%

2. Noticias Caracol PRM – 6,20%

3. La Reina del Flow – Canal Caracol – 4,18%

4. Espacio político: Partido Verde Oxigeno – Canal RCN – 3,97%

5. Noticias Caracol MD – 3,84%

6. La Rosa de Guadalupe, parte 2 – Canal RCN – 3,77%

7. Noticias RCN PRM – 3,63%

8. La Casa de los Famosos – Canal RCN – 3,61%

9. Espacio político, Partido Nuevo Liberalismo – Canal Caracol – 3,46%

10. Las de Siempre – Canal RCN – 3,44%

Agenda deportiva hoy, 26 de febrero de 2026

Así está la parrilla futbolera de este jueves:

05:00 p.m. | Guaraní vs Juventud | Copa Libertadores.

05:30 p.m. | River Plate vs Banfield | Liga de Argentina.

19:30 p.m. | Millonarios vs Deportivo Pereira | Liga BetPlay.

19:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Táchira | Copa Libertadores.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Es, sin duda, una de las grandes preguntas cada vez que se da a conocer el listado de las producciones más vistas en el país. Ahora bien, en Colombia un punto de rating representa a unas 280.000 personas frente al televisor. Esta medición se realiza minuto a minuto: si alguien cambia de canal, el programa al que llegó en ese instante suma más puntos que el que estaba viendo antes.

Rating en Colombia de los últimos días

