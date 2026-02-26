Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 25 de febrero de 2026

Repase aquí con detalles las balotas que ‘trasnocharon’ a más de uno durante la noche de este miércoles.

Son muchos los apostadores, pero pocos los elegidos. Sin embargo, atinarle al premio mayor de Baloto no es como quitarle un dulce a un niño. Se trata de insistir y persistir hasta que la ‘flecha’ dé en el blanco. Justamente, este miércoles, 25 de febrero, nuevamente se ha quedado sin dueño el sorteo, razón suficiente para hacerlo más ‘jugoso’ en una próxima oportunidad. A continuación, las balotas que hicieron de las suyas.

Resultado de Baloto hoy, 25 de febrero de 2026

Balotas ganadoras: 02 – 06 – 11 – 28 – 31 – 14

02 – 06 – 11 – 28 – 31 – Nuevo acumulado: 24.400 millones de pesos.

Resultado de Baloto Revancha hoy, 25 de febrero de 2026

Balotas ganadoras: 15 – 24 – 34 – 38 – 43 – 08

15 – 24 – 34 – 38 – 43 – Nuevo acumulado: 16.700 millones (COP).

Estos son los #Resultados del sorteo N° 2.623 de #Baloto #Revancha del miércoles 25 de febrero de 2026.



38.889 ganadores celebraron en todo el país.

💰 El próximo multimillonario podrías ser tú.



📱 Juégalo fácil, rápido y seguro aquí 👉 https://t.co/pFBFKeqQa4 pic.twitter.com/8nqs0VYuTv — Baloto (@Baloto_Colombia) February 26, 2026

¿Cómo se juega Baloto?

Baloto es, sin duda, el juego de lotería más popular en todo el país. Y funciona con la selección de cinco números entre el 1 al 43, además de una superbalota, del 1 al 16. Asimismo, cabe la posibilidad de participar de manera automática o manual. Si usted paga un valor adicional, estos mismos números ingresarán a la disputa por llevarse el sorteo de Revancha.

Los sorteos se efectúan tres veces por semana (lunes, miércoles y sábado), además de ofrecer premios dependiendo del número de aciertos, sea combinaciones completas, parciales o reintegros. Dichos boletos son adquiridos en puntos autorizados o en línea, recordando que los premios deben reclamarse en el plazo estipulado. Aquellos con alto valor podrían tener una retención fiscal del 20 % por ganancia ocasional.

¿Qué hacer en caso de ganar un premio?

Si el valor a cobrar no excede los $2.000.000, usted tiene la certeza de que podrá reclamar su premio en cualquier punto autorizado. Si el monto es mayor, es prudente revisar la información en el reverso de su tiquete o ingresar al sitio web.

