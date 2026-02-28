El regreso de Adrián Ramos para blindar un sueño continental

El ídolo ‘escarlata’ vuelve a la acción con América de Cali para rotar la nómina pensando en el juego por Copa Sudamericana.

América de Cali tiene su partido más importante de la temporada a la vuelta de la esquina. La fase preliminar de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 5 de marzo y los ‘escarlatas’ recibirán en su casa, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, al Atlético Bucaramanga en un partido al todo o nada.

Antes de eso, el conjunto dirigido por David González deberá cumplir con sus compromisos en la competencia doméstica. La Liga BetPlay Dimayor no da tregua y el fin de semana previo al partido por ‘La Otra Conquista’ América deberá hacer presencia en la ciudad de Valledupar para enfrentar a Alianza por la fecha número nueve.

Uno de los grandes regresos para este último tiempo en el América de Cali ha sido la presencia de Adrián Ramos, que tras unas idas y vueltas con el club, sigue presente en el 2026 y ya estaría listo para debutar en el presente año. De hecho, el juego ante Alianza se plantea como el escenario perfecto para volver a ver al delantero americano en acción.

América se salta a Alianza y piensa en la Copa Sudamericana

El gran objetivo del América de Cali para el 2026 es la Copa Sudamericana. Adrián Ramos volvió al club para ser una voz de mando interna y externa en el plantel que buscará darle la gloria continental a todo el pueblo caleño. Pese a no tener mucho tiempo en cancha, el ídolo ‘escarlata’ es un líder innegable en las filas de los ‘diablos rojos’.

Dentro de una nómina mixta o la popular rotación, Adrián Ramos, tendrá la oportunidad de ser un ejemplo en cancha para los jóvenes delanteros del América de Cali que venían actuando antes de la llegada del ecuatoriano Daniel Valencia. Kevin Angulo y Yojan Garcés, fueron los canteranos que tuvieron la oportunidad de ser titulares en el inicio de campeonato, pero que dejaron la sensación de estar muy faltos de experiencia para ser el delantero titular del América.

Justamente ese es el trabajo que Adrián Ramos ha tenido que emplear en el último tiempo. Más allá de ser una figura en el andamiaje actual, es poder transmitirle desde la experiencia y el talento, las claves para que estos jóvenes puedan consolidarse. Una función que de salir bien, seguramente dará muchos réditos para el rojo de Cali tanto nacional como internacionalmente hablando.

